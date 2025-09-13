NAJDEN

V obsežni iskalni akciji iskali 78-letnika iz okolice Sežane, policija je zdaj iskanje preklicala

Iskalna akcija je trajala več dni.
Fotografija: Simbolična slika
Simbolična slika FOTO: Delo UI

13.09.2025 ob 16:02
Slovenska policija je v petek poročala, da je pogrešan 78-letnik iz okolice Sežane. Danes so s Policijske uprave Koper sporočili, da je bil najden pri eni od kraških jam v okolici Kobjeglave. Po besedah PU Koper je bil v slabem zdravstvenem stanju, tako da je bil z reševalnim vozilom odpeljan v bolnišnico.

Zaradi pogrešanega je potekala obsežna iskalna akcija, ki je trajala več dni. »Danes je iskalna akcija potekala že tretji dan, v tem času pa so v iskalni akciji sodelovali policisti, aktiviran je bil policijski helikopter in policijski droni, vodniki reševalnih psov, gasilci in prostovoljni gasilci, gasilski dron, jamarji, potapljači, prostovoljci in svojci pogrešanega,« so še zapisali na omenjeni policijski upravi.

Več iz te teme:

iskalna akcija policija pogrešana oseba

