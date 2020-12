Iskal jurčke, našel ilegalce

Ko se je pred štirimi meseci domačin iz Cerovega Loga, vasice ob vznožju Gorjancev le lučaj nad Šentjernejem, odpravil v gozd, da bi nabral jurčke, je naletel na skupino mladih črnolasih neznancev temne polti, ki so počivali v gozdu. Šlo je za 24 Pakistancev, njihova povprečna starost je bila 20 let. Takoj je poklical policiste in ti so ilegalce tudi prijeli. Sicer so imeli možje v modrem sprva nekaj težav, ko so ugotavljali, kdo je med migranti tisti, ki je ilegalce vodil čez mejo, a so kmalu že iz njihove medsebojne komunikacije ugotovili, kdo ima glavno besedo.To je bil 27-letni Ali-Shan Cheema iz Pakistana, ki naj bi v ...