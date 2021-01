Iščete stanovanje? Policija objavila oglas za svoja nezasedena stanovanja

Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo seznam nezasedenih službenih stanovanj, ki jih želi oddati. Kot pravijo, sta trenutno prosti dve stanovanji, in sicer v Trbovljah in Šmarju pri Jelšah. Obe stanovanji se fizičnim ali pravnim osebam oddajata v najem neopremljeni, za določen čas do enega leta z možnostjo podaljšanja, zanju pa se obračuna tržna najemnina.Garsonjera v velikosti skoraj 28 mv pritličju stavbe na ulici Sallaumines v Trbovljah in je vseljiva, zanjo pa je treba odšteti 145 evrov na mesec.V Šmarju pri Jelšah MNZ se oddaja dvosobno stanovanje (56 m) za 245 evrov mesečne najemnine, a bo pri vselitvi treba opraviti nekaj manjših obnovitvenih del.Stanovanji sta prosti, ker se zanju ni prijavil nobeden od uslužbencev policije ali drugih javnih uslužbencev, so navedli pri policiji.Zainteresirani lahko pisno vlogo za dodelitev stanovanja pošljete najkasneje do 15. januarja 2021 na naslov ministrstva za notranje zadeve na Štefanovi ulici v Ljubljani.