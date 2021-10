Iščete službo? Facebook bo zaposlil 10.000 ljudi (FOTO)

Facebook namerava v naslednjih petih letih v EU zaposliti 10.000 ljudi, ki bodo pomagali pri izdelavi t. i. metaverzuma (metaverse), različice interneta v obliki navidezne resničnosti, ki jo vidijo kot obetavno prihodnost.

Meglili bi meje med resničnim in digitalnim svetom

Izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg sodi med tiste, ki se zavzemajo za metaverzum, ki bi zameglil meje med resničnim in digitalnim svetom. Tehnologija bi lahko na primer posamezniku omogočila, da si nadene očala za navidezno resničnost, zaradi česar bi dobil občutek, da sedi poleg prijatelja, čeprav sta povezana le prek interneta.

Facebook bo v EU zaposlil 10.000 ljudi. FOTO: Press Release

»Metaverzum ima potencial, da pomaga omogočiti dostop do novih ustvarjalnih, družbenih in gospodarskih priložnosti. In Evropejci ga bodo oblikovali od samega začetka,« so zapisali pri Facebooku. Pri podjetju sicer niso podrobneje predstavili načrtov za ekipo, ki bo izdelovala metaverzum, a naj bi med drugim vključevala »visoko specializirane inženirje«.

