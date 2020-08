Iščete delo? Še je čas za prijavo ob predsedovanju Slovenije EU

Priložnost za nov karierni izziv za mnoge?

Prek 130 že izbranih, skupno 350 zaposlitev



Ste se prijavili na katero izmed razpisanih delovnih mest za čas predsedovanje Slovenije EU? Kakšne so vaše izkušnje z razpisom, razgovori ali izborom?

Nezadržno se bliža obdobje, ko bo Slovenija drugič v zgodovini predsedovala Svetu Evropske unije. Gre za zahtevno nalogo, ko je treba zadostiti številnim varnostnim, tehničnim in vsebinskim merilom. Slovenijo čaka predsedovanje EU od julija 2021 naprej. Priprave na to so se začele že v času vlade, pospešeno se nadaljujejo v času. Spomnimo, prav Janševa vlada je vodila slovensko predsedovanje leta 2008.Mnogi pravijo, da je slovensko predsedovanje lepa priložnost za iskalce zaposlitve, saj naj bi zaposlili nekaj sto ljudi. V času Šarca je bila objavljena kopica razpisov, ki po naših podatkih nikoli niso bili izpeljani do konca. Posamezna ministrstva v sedanji vladi prav tako objavljajo razpise za zaposlitve, zato bi se moral izkušen in usposobljen kader, ki je, denimo, ostal brez zaposlitve v času korona epidemije, nadejati dela. Vsaj za določen čas. Za čas predsedovanja EU (ponavadi gre za zaposlitev od letošnje jeseni pa tja do sredine leta 2022).Na uradu vlade za komuniciranje (UKOM) so nam povedali, da je vlada za izvedbo projekta Predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU v letu 2021 sprejela poseben kadrovski načrt in v njem določila, da je v ta namen mogoče v državni upravi zaposliti do 350 uslužbencev za določen čas, pri tem pa je navedena številka razdeljena po ministrstvih in diplomatskih predstavništvih v tujini, kjer je posebej izpostavljeno stalno predstavništvo RS v Bruslju. Navedena razdelitev pa se glede na obseg in vrsto nalog, ki so povezane tudi s programom in z načinom predsedovanja ter upoštevaje okoliščine v zvezi s koronavirusom, lahko tudi spremeni.Zaposlitvene procese vodijo na posameznih ministrstvih, o kandidatih pa odloča minister. »Prav tako je v pristojnosti predstojnika, da organizira delo, kar pomeni, da lahko na naloge za izvedbo projekta predsedovanja premesti tudi že zaposlene javne uslužbence,« so pojasnili na vladi.Ministrstvo za javno upravo sporoča, da je bila do začetka julija 2020 realizacija zaposlitev 47-odstotna. To pomeni, da je bilo nekaj več kot 130 pogodb o zaposlitvi že podpisanih (če gre za skupno 350 zaposlitev, potem je bilo podpisanih približno 160 pogodb). »Pri tem pa je treba dodatno pojasniti, da je mogoče delovna mesta za izvajanje nalog predsedovanja RS Svetu EU zasesti z javnimi uslužbenci, ki so že zaposleni za nedoločen čas, kot tudi z javnimi uslužbenci, ki se jih zaposli za določen čas. Upoštevaje navedeno so bila 104 delovna mesta zasedena za določen čas, 33 delovnih mest pa za nedoločen čas.«Na dan 12. avgusta smo našli zgolj en razpis, povezan s predsedovanjem EU, ki je odprt za vse kandidate (ni interni) – za podsekretarja na ministrstvu za javno upravo