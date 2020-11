Iščemo najlepše oči Slovenije!

Kako sodelovati?

Nagrajuje Center Pušnik-Novljan s 25-letno tradicijo vrhunskih storitev na področju očesne kirurgije, zobozdravstva in optike.

Privlačne nagrade

Oči so najlepši okras na obrazu, ogledalo duše in nenehen navdih pesnikom in umetnikom. Slavni dramatikje dejal, da se v očeh rodi, živi pa tudi umira ljubezen, italijanska igralkapa je nekoč izjavila, da se v njih odraža človekova resnična lepota. V rimah jim pripisujemo, da vsebujejo bisere, iskrice, celo sonce. Vsak zaljubljenec ve, da ni lepšega kot zazreti se v oči svojega izbranca ali izbranke.Leto 2020 je s pojavom epidemije, z njo vred pa mask, na katere smo letos bolj ali manj obsojeni, spodbudilo, da smo se drug drugemu znova zazrli v oči in se spet spomnili, kako čarobne so. Na uredništvu Nedeljskih novic pa smo se odločili poiskati oči, ki sijejo še posebno neustavljivo. Zato vas vabimo k sodelovanju v našem nagradnem natečaju Najlepše oči Slovenije.Vabimo vas, da nam ​med 19. novembrom in 8. decembrom pošljete dve fotografiji, eno z masko in eno brez nje, na obeh pa naj se dobro vidijo vaše oči. Pošljete ju lahko kot fotografiji na papirju po navadni pošti skupaj s prijavnico (!) na Slovenske novice, Dunajska 5, 1509 Ljubljana s pripisom Najlepše oči ali v formatu JPG prek spletnega obrazca promo.delo.si/najlepseoci ali po elektronski pošti na naslov(ne pozabite pripisati svojih podatkov). Toda pozor, sodelujete lahko le, če ste polnoletni in rezident Republike Slovenije.Prijave bomo zbirali do 8. decembra, 10. decembra pa vam bomo v Nedeljskih novicah že predstavili 12 najlepših parov oči z masko po izboru naše žirije, med 12 finalisti boste najlepše oči Slovenije s svojimi glasovi določili bralci. Glasovanje bo potekalo do 29. decembra. Najlepše oči Slovenije bomo razglasili na silvestrovo. Zmagovalec oziroma zmagovalka nagradnega natečaja bo prejel lepo nagrado. Oči vseh 12 polfinalistov z masko bodo krasile koledar Nedeljskih novic za leto 2021.Pokrovitelj nagradnega natečaja je Center Pušnik-Novljan. Center s 25-letno tradicijo združuje vrhunske storitve na področju očesne kirurgije, zobozdravstva in optike. Svoje varovance pregledujejo in zdravijo celostno – ne glede na to, ali pridejo k njim zaradi zobobola ali dioptrije – in poskrbijo, da njihov obraz zasije v vsej svoji naravni lepoti. In kakšne bodo nagrade za 12 finalistov nagradnega natečaja najlepše slovenske oči? Najlepše oči Slovenije bodo nagradili z modno piko na i, korekcijskimi očali v vrednosti 300 evrov ali sončnimi očali (nagrada je prenosljiva). Nagrajenec bo prejel še brezplačni pregled s svetovanjem. Preostalih 11 izbrancev bo prejelo tolažilno nagrado – zobni nakit z brezplačnim pregledom in bon v vrednosti 40 evrov.