Iščejo krajevno sladico za Sveto Trojico

Lokalne sestavine

Izvirni recept V pravilih sodelovanja za krajevno sladico Svete Trojice je zapisano, da mora biti predlagana receptura izvirna, prijavijo pa se lahko vse pravne osebe, slaščičarji, kmečke gospodinje, ljubitelji sladic in sladokusci ter posamezniki, ki bi se želeli preizkusiti v kreativni pripravi lastnega recepta. Prijava na natečaj je mogoča s spletno prijavnico, ki je na spletni strani www.svetatrojica.si, oddati jo je treba najpozneje do te nedelje, 23. maja.

Torta, rezina, krof

V mnogočem spominja na Bled, le še sladice nima. FOTO: Tomaž Klemenšak/Visit Trojica

Blejske rezine prodajajo že skoraj 70 let. FOTO: Igor Mali

Trojanski krofi so iz neznane vasice naredili znamenitost. FOTO: Igor Mali

V slaščičarni Julija v Sevnici so razvili torto melania. FOTO: Leon Vidic

V komisiji tudi Karim Merdjadi Sladice bo ocenjevala strokovna komisija, v kateri je tudi nekaj zvenečih imen slovenske kulinarike, na primer Karim Merdjadi, slaščičarski mojster, strokovni ocenjevalec v oddaji MasterChef Slovenije in vodja Atelier Karim. Poleg njega so v komisiji še: predsednica Mojca Polak (predavateljica na VŠGT), David Klobasa (župan Svete Trojice), Tanja Arih Korošec (direktorica Zavoda za turizem Sveta Trojica), Mojca Trnovec (strokovna ocenjevalka v oddaji Mali šef Slovenije, šefinja tradicije 2021 Gault Millau, Gostilna Mihovec) in Helena Cvikl (višja predavateljica na Fakulteti za turistične študije Turistica, Portorož).

Že kaj kmalu se zna zgoditi, da bomo prav tako kot na Bled po znamenite kremne rezine na posladek romali v Sveto Trojico. V tej občini so nedavno razpisali natečaj, s katerim iščejo najboljšo krajevno sladico. Avtor izbranega recepta bo denarno nagrajen s petimi stotaki, župan občinepa se po izboru nadeja večjega turističnega obiska in večje prepoznavnosti.»Ne iščemo nič povprečnega, ampak nekaj res zelo posebnega. Ne verjamem, da bi po izboru samo zaradi te sladice množično hodili k nam, kot tudi na Bled ne hodijo samo zaradi kremšnit. Radi pa bi gostom, ki bi si ogledali naše številne naravne znamenitosti in bogato kulturno dediščino, ponudili nekaj dobrega, značilnega za nas. Odkar sem župan, žal opažam upadanje gostinskih dejavnosti in ta natečaj je tudi eden od načinov, da bi spodbudili gostinsko dejavnost in da bi Sveta Trojica postala kulinarična destinacija. Zelo me veseli, da je zanimanje zelo veliko in da bomo kmalu imeli svojo sladico,« nam pove. O tem, kakšna naj bi bila, nam seveda ne sme nič povedati in kreativnosti sodelujočih pušča prosto pot. Nam je pa namignil, kar je tudi zapisano v pogojih sodelovanja, da bodo imele prednost sladice z domačimi, lokalnimi sestavinami in da naj bi imela svojo zgodbo.Najboljšo so začeli iskati potem, ko se je domačinka, 27-letna študentka višje strokovne šole za gostinstvo in turizem, začela pripravljati na diplomo. »Iskala sem temo. Želela sem nekaj praktičnega, uporabnega. Po pogovoru z županom in mentorico na fakulteti se je rodila ideja o natečaju za sladico,« nam opiše avtorica. Tudi sama rada peče in ustvarja sladice, in če bi sodelovala na natečaju, bi zagotovo naredila nekaj majhnega, sočnega in sadnega, seveda iz domačih sestavin: »Nekaj, kar lahko poješ tu v gostilni ob kavi ali kosilu ali pa odneseš s sabo na izlet ob Trojiško jezero in poješ na bregu.«Na vprašanje, ali so si v Sveti Trojici vendarle za zgled vzeli Bled, odgovori, da primerjave z našim gorenjskim biserom niso prav nič pretirane. »Imamo prelepo Trojiško jezero s cerkvico na vrhu skale. Do nje vodijo romarske stopnice, mislim, da jih je več kot 200, torej idealno za trening. Otočka sicer nimamo, a je pot okoli jezera izjemno lepa. Ja, na neki način bomo s sladico postali štajerski Bled,« se smeje.Da lahko manjši in širše manj znani kraji povečajo svoj obisk prav z izvirno kulinarično ponudbo, dokazujejo številni podobni primeri pri nas in po svetu. Na Bledu kremne rezine po recepturi mojstrapripravljajo že od leta 1953, torej skoraj 70 let. V tem času so prodali že več kot 15 milijonov kosov sladice z zlato zapečeno podlogo iz listnatega testa, z ravno prav gosto vaniljevo kremo, da se ob rezanju ne razleze, s stepeno sladko smetano in ponovno s hrustljavim testom, potresenim s sladkorjem v prahu.Svoj trenutek so ravno v pravem času ujeli v Sevnici, ki je po zaslugi nekdanje prve dame ZDApostala svetovno prepoznavno mesto. V slaščičarni Julija, svoje čase sta bila v njej redna gosta Melanijina oče in mamain, so razvili torto melania, ki je kmalu postala prodajna uspešnica. V najboljših časih so bili gostje pripravljeni celo čakati v vrsti, da so spekli nove torte, ko jih je zmanjkalo. Torta bele barve, saj je to ena od najljubših barv Melanie Trump, ima nadev iz orehov, lešnikov in mandljev, prekriva jo beli mousse iz belgijske čokolade, okrašena pa je z ročno izdelanimi zlatimi okraski.Tudi za Trojane, tranzitno vas na meji med štajersko in osrednjeslovensko regijo, bi malokdo vedel, če ne bi bilo trojanskih krofov. Prav februarja letos so v Gostišču Trojane praznovali 60. obletnico od dneva, ko je lastnica takratne gostilnespekla prvi pustni krof. Od leta 1961 so jih prodali že neverjetnih 140 milijonov, zanimivo pa je, da jih še vedno delajo ročno.Verjetno bo še nekaj časa trajalo, da bo tudi Sveta Trojica postala tako prepoznavna kulinarična destinacija. A če ste slaščičar ali ljubiteljsko radi ustvarjate sladice, vredno je poskusiti! Morda bo ravno po vaši zaslugi Štajerska dobila svoj Bled.