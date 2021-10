Išče ga policija, on pa se fotografira z Zlatkom (FOTO)

Policija je pred sredinim vnovičnim protestom proti vladi in ukrepom zaradi koronavirusa javnost obvestila, da išče protestnika, ki je osumljen več kaznivih dejanj. Pozneje so sicer sporočili, da so ga že našli.

Prav s tem 'nasilnim protestnikom' pa se je na protestih kazal reper Zlatan Čordić - Zlatko, ki ga je zaradi hujskanja k upiranju prejšnji teden prijela policija. Kot je zapisal ob objavljeni fotografiji, ga vsi iščejo, on pa se nič ne skriva. »Hvala vsem dobrim, poštenim in mirnim ljudem, ki so danes pokazali, da smo kontra od tistega, kar nam očitajo,« je še zapisal (nelektorirano) Zlatko.