»Dolgo je že od takrat. A vseskozi me po malem žre, kaj se je zgodilo z dekletom, ki je poleti nesrečno skočilo na glavo v kopališču v termah Banovci in bi se najverjetneje utopilo, če je ne bi izvlekel iz vode. Se je trajno poškodovala ali se je morda zgodil čudež in je z njo vse v redu? Rad bi jo srečal,« nam je svojo veliko željo izpovedal Jožef Kokl iz Potoč pri Preddvoru. Triinsedemdesetletni upokojeni strojnik težke gradbene mehanizacije, po rodu iz Spodnjega Krapja v Prlekiji, že 55 let živi na Gorenjskem. Pri iskanju se je obrnil na Slovenske novice. Foto: Dejan Javornik V...