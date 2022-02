Irena in Franc živita med 520 lutkami (FOTO)

V Tešanovcih pri Moravskih Toplicah sta si v skoraj 200 let stari hiši uredila dom Franc in Irena Janža. Dolgo sta živela in delala v Nemčiji, če smo natančni: od 1. julija 1969 do 2. julija 2012. Po upokojitvi sta se vrnila v rodno Prekmurje. V hiši ob glavni cesti Moravske Toplice–Dobrovnik živita sama. Sin Marjan je z družino ostal v Nemčiji. Rada vrtnarita, dejavna sta v folklornem društvu in Društvu upokojencev Moravske Toplice, z vrstniki se z veseljem udarita v partiji pikada. Toda hobi, ki 77-letnega Franca in šest mlajšo Ireno najbolj osrečuje, je zbiranje porcelanastih lutk, v njuni kolekciji se jih je nabralo že 520.

Irena nam je povedala, da je kot majhna deklica zaman koprnela po lutkah, s katerimi bi se igrala. Kar ji ni bilo dano v otroštvu, je nadoknadila, ko je odrasla. In to z obrestmi. Pred približno 30 leti sta ji mož in sin na bolšjem sejmu kupila zbirateljsko porcelanasto lutko in zbudila staro navdušenje nad lično oblečenimi punčkami. Ireni so bile še vedno tako pri srcu, da jih je začela zbirati, v zbirateljski vnemi pa se ji je pridružil Franc, ki je bil tudi finančnik, sta nam zaupala zakonca. Porcelanaste punčke so zelo drage, cene nekaterih so bile prav astronomske, pravita in poudarita, da je med lutkami tudi nekaj fantkov, klovnov. Največ sta jih kupila v posebnih trgovinah in na bolšjih sejmih, večinoma so unikatne, najstarejše so stare več kot 70 let. Zanimivo je, da se do porcelanastih ljubljenk Irene in Franca zelo spoštljivo vedejo tudi psička labradorka, haski in tri mačke. Spretno se smukajo med njimi, ne da bi jih scufali ali celo ponečedili.

Nekatere so velike tudi več kot en meter. Fotografije: Oste Bakal

Lutke pa so povsod po hiši; tiste bolj dragocene krasijo vitrine, spet druge so v otroških vozičkih. Irena nam je zaupala, da ji lutke v zimskih dneh krajšajo čas, rada jih opazuje in prestavlja po hiši. Redno in skrbno jih čisti, njihove oblekice opere posebej. Veliko dela je z njimi, pravi, a nič ne de. »Časa imam na pretek in težav ni, zlasti pozimi, ko ničesar ne moremo delati zunaj,« nam pove Irena. In še, da z možem dopusta ne potrebujeta, saj je dopust že to, da sta po vrnitvi iz Nemčije lahko doma. Lahko bi zbrala še precej več oblečenih porcelanskih lutk, vendar v hiši ni več veliko prostora. »Če bi imeli dovolj prostora, bi vsekakor imela še več porcelanastih lutk, ki prihajajo od blizu in daleč: iz Francije, Nemčije, Nizozemske, Italije, Avstrije, celo iz ZDA in Rusije,« nam razkrije Irena in nas povabi na obisk, ko bo na vrtu vse v cvetu.

Zbrala bi jih še več, če bi imela več prostora.

Lutke, visoke od 15 centimetrov do metra in več, so pri Janževih vsako leto tudi sestavni del božične dekoracije. A Franc in Irena nista le strastna zbiratelja lutk. V njunem toplem domu še veliko drugih zanimivih reči, saj zbirata tudi bakrene in druge okraske, posodice in spominke.