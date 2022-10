Iran sankcioniral Milana Zvera: očitajo mu, da podpira terorizem

Evropski poslanec Milan Zver je eden dveh vodij skupine Prijatelji svobodnega Irana. Zaradi te funkcije se je znašel na seznamu sankcioniranih posameznikov in institucij Islamske republike Iran. Med njimi je osem institucij z območja Evropske unije in 12 posameznikov. Celoten seznam posameznikov si oglejte spodaj. Gre za povračilni ukrep Irana zaradi sankcij, ki jih je Evropska unija uvedla proti Iranu po smrti 22-letne Mahse Amini med priporom in zatiranju protestov, ki so sledili. Več o tem preberite tukaj.

Seznam sankcij proti posameznikom. Na seznamu so napačno zapisali priimek Milana Zvera. FOTO: zaslonski posnetek

Kot so zapisali na iranskem zunanjem ministrstvu (v angleščini), so sankcije uvedli proti ljudem in organizacijam »zaradi njihove namerne akcije v podporo terorističnim skupinam, spodbujanja terorizma in nasilja ter povzročanja nemirov, nasilja in terorističnih dejanj in kršenja človekovih pravic v Iranu«.

Irancem se je med pisanjem objavljenega seznama primerila napaka, tako da se je na seznamu znašel Milan Azver.

Na vse skupaj se je že odzval predsednik SDS Janez Janša, ki je na twitterju zapisal: »Tole seveda ni šala. Iranski režim (financiran tudi z oprano milijardo+ v #IranNLBgate) je v zadnjem desetletju organiziral vrsto atentatov po Evropi.«