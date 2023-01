Inženirka leta 2022 je Rosana Kolar, te besede ji je namenila predsednica države

Prejemnica naziva inženirka leta 2022, ki ga soorganizirata revija IRT3000 in družba Mediade s partnerji, je Rosana Kolar, diplomirana inženirka strojništva in letalska mehaničarka v podjetju Adria Tehnika. Priznanje je prejela na nocojšnji slavnostni razglasitvi v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.

Kolar je že kot 11-letna deklica naznanila, da želi postati letalska mehaničarka. Njene otroške sanje so se uresničile po uspešno zaključenem študiju strojništva letalske smeri na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, ko se je kot letalska mehaničarka zaposlila pri družbi Adria Tehnika. Je ena redkih žensk v Sloveniji, ki opravlja poklic mehaničarke potniških letal, so poudarili soorganizatorji izbora iz podjetja Mediade.

Pred šestimi leti je, z željo spoznavanja prav vseh faz dela, začela na začetku in kot pomočnica letalskega mehanika opravljala najpreprostejša dela letalskega vzdrževanja. Lani pa je pridobila svojo prvo licenco: B1 letalski mehanik za tip Airbus A320 family.

Nominiranke so vzgled, kako premikati meje

»Stereotipi in predsodki o moških in ženskih poklicih so škodljivi, zato moramo najprej vsak sam ter nato tudi kot družba poskrbeti, da postanejo del preteklosti. Zgledujmo se po tistih, ki premikajo meje,« je na slovesnosti poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Vse nominiranke, še posebej pa nagrajenka, so po prepričanju predsednice vzgled, kako premikati meje. Ženske morajo pogumno in smelo še naprej prebijati steklene stropove, moški pa jim morajo pri tem pomagati in jih spodbujati, meni.

»Začeti moramo seveda doma, kjer morajo starši slediti željam deklet in jih pri njihovih sanjah ne omejevati. Samo nebo je meja. Ženske pa moramo moške ves čas opozarjati, da naše želje niso agresivna pretirana ambicioznost, temveč le želja biti odlične v tem, kar počnemo,« je dejala.