Predstavitvena informacija

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
Fotografija: Beno Ceglar, generalni direktor podjetja NIL, del skupine Conscia. FOTO: WakeUp Creation  
Odpri galerijo
Beno Ceglar, generalni direktor podjetja NIL, del skupine Conscia. FOTO: WakeUp Creation  

P. I.
08.09.2025 ob 08:56
08.09.2025 ob 09:02
P. I.
08.09.2025 ob 08:56
08.09.2025 ob 09:02

Podjetje NIL se z znanjem, izkušnjami in poslovno odličnostjo ukvarja z naprednimi storitvami na področju informacijske tehnologije. Deluje tako v Sloveniji kot na tujih trgih, od leta 2019 pa je član skupine Conscia, ki združuje vodilna IT-podjetja iz več evropskih držav. Letos so prejeli tudi prestižen certifikat Great Place To Work®. O njegovem pomenu, kulturi podjetja in prihodnosti IT-industrije je spregovoril Beno Ceglar, generalni direktor podjetja NIL, del skupine Conscia.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je NIL d.o.o.

Več iz te teme:

Podjetje NIL IT industrija Great Place To Work® zadovoljni zaposleni

Priporočamo

Urška Klakočar Zupančič spregovorila o tem, zakaj ni bila povabljena na premierjevo poroko
Po odpovedi koncerta se je oglasil Challe Salle: Hvala za lepe besede ob izgubi
Minister v elementu: na poroki skočil na mizo in odpel Thompsona (VIDEO)
Proti Zemlji potuje vesoljska ladja?! Znanstvenik s Harvarda: »Objekt ne more biti komet«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Priporočamo

Urška Klakočar Zupančič spregovorila o tem, zakaj ni bila povabljena na premierjevo poroko
Po odpovedi koncerta se je oglasil Challe Salle: Hvala za lepe besede ob izgubi
Minister v elementu: na poroki skočil na mizo in odpel Thompsona (VIDEO)
Proti Zemlji potuje vesoljska ladja?! Znanstvenik s Harvarda: »Objekt ne more biti komet«

Izbrano za vas

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.