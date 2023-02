Inštitut Nike Kovač: Medvedi v Markovcih spet uprizarjajo nasilne spolne odnose

V Inštitutu 8. marec so lani objavili poziv z naslovom: »Naj folklora ne bo nasilje!«, v katerem so se odzvali na pustno šego, ki normalizira spolno nasilje.

Šega, ki je del pustnega karnevala v občini Markovci, vključuje maske medvedov, ki svojo vlogo v pustovanju uresničujejo s ščipanjem intimnih predelov mimoidočih žensk in nekonsenzualnim uprizarjanjem spolnih odnosov. Dva medveda naključno žensko podreta na tla in senzacionalistično, vpričo cele skupnosti, uprizorita spolni odnos.

Ena izmed udeleženk karnevala jim je lani opisala svojo izkušnjo karnevala v Markovcih: »Bila sem 17 in moja sestrica 12!!!, ko sma sami bili na povorki. Zaslišali sma značilno muziko, ki spremlja te pošasti, in se skrili za množico ljudi. A ne dovolj dobro, saj so naju opazili in se zakadili v najino smer. Zbežali sma za neznano hišo in se skrili. Več kot očitno je bilo, da tega ne želima. A so prišli za nama. Ko sma opazili 2 medveda, ki očitno nista hotela opustiti svojega plena, sma začeli jokati. Na srečo se naju je en usmili in drugega odgnal, in rekle: pusti ju saj nista za hece. Hece?!?! Zgrožena in ponižana sem, da je to še vedno del kulture in da nikoli na povorkah ne bom morala mirno stati in se prepustiti vzdušju.«

Nedopustno ravnanje tudi letos?

Leto dni kasneje, ob novem pustnem karnevalu, je po informacijah Inštituta 8.marec zgodba enaka. Medvedi v Markovcih nadaljujejo z nedopustnimi praksami. Župan občine Markovci Milan Gabrovec je lani tudi sam obsodil njihovo ravnanje, a očitno brez konkretnih posledic, saj se nedostojna tradicija nadaljuje.

Kaj bodo storili v Inštitutu 8. marec? Županu občine občine Markovci bodo poslali pričevanja oseb, ki imajo izkušnjo s spolnim nasiljem. Prosili bodo za sestanek, kjer bodo predstavili njihove zgodbe.

Takšna normalizacija spolnega nasilja žrtvam sporoča, da je spolno nasilje »hec«, ki se mu lahko skupaj nasmejimo. Sporoča, da morajo vdor v svoj intimni prostor potrpežljivo pretrpeti. Ker je to del tradicije, opozarjajo.