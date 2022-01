Inštitut 8. marec napovedal kampanjo in odpravo teh ukrepov

Inštitut 8. marec napoveduje odpravo »škodljivih ukrepov oblasti«. Kot so napovedali na današnji novinarski konferenci pred državnim zborom pripravljajo gibanje in kampanjo Gremo volit. Nika Kovač je dejala, da bodo s prostovoljci šli od mesta do mesta in od vasi do vasi, zbirali podpise in nagovarjali ljudstvo, da se udeležijo volitev. Pripravljajo zakon o škodljivih ukrepih oblasti, ki jih želijo odpraviti oz. vrniti v prejšnjo obliko. Napovedujejo, da jim bodo pri pisanju pomagali pravniki in da bodo zbrali vsaj 60.000 podpisov.

Spremeniti želijo zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja, zakon o organiziranosti in delu policije, zakon o debirokratizaciji, zakon o ohranjanju narave, kazenski zakonik, zakon o državnem tožilstvu, zakon o orožju, zakon o tujcih, zakon o prevozih v cestnem prometu (tukaj so izpostavili Uber, ki se jim zdi škodljiv in ga primerjajo z »izkoriščevalskimi« platformami, ki se ukvarjajo z dostavo hrane), gradbeni zakon in zakon o davku na dohodek pravnih oseb. Kovačeva je še dejala, da je čas, da se na volitvah opredelimo, in da podpirajo vse opcije, ki ne podpirajo SDS in NSi. Napovedala je, da bodo napadali in pritiskali tudi druge stranke, ki ne bodo delale za enakopravno in pravično družbo.