Instagram je padel, na twitterju pa vsi v smeh

Spletna omrežja so nas zasvojila. In ko se zgodi kakšna tehnična težava, zaradi katere ne moremo dostopati do njih, je res grozno. Danes tako uporabniki z več koncev sveta, tudi iz Slovenije, tarnajo, da ne morejo na instagram, da ne morejo objavljati fotografij ...Instagram ima uradno stran denimo tudi na twitterju, a tam objave o tem, da bi težave bile, ni. Več razkrije ključnik #instagramdown na twitterju. Na omenjeno omrežje hitrih, predvsem pa kratkih sporočil uporabniki drugih platform pogosto najprej zavijejo preverit, ko te ne delujejo. Očitno se je zgodilo tudi tokrat, ko je "padel" Instagram, saj so duhoviti uporabniki začeli objavljati posnetke ('meme'), kako ljudje množično derejo na twittter iskat informacijo, ali je storitev dostopna ali ni.