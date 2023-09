Inšpektorji v poostrene nadzore v gozdove: na to morate paziti pri nabiranju gob

Septembra poteka poostren nadzor obiskovalcev gozdov. Gre za nadaljevanja nadzora iz avgusta, ki ga je izvajala gozdarska inšpekcije Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v sodelovanju z nadzorniki z Zavoda za gozdove Slovenije in Triglavskega narodnega parka. Poostreni nadzor bo trajal tudi v oktobru in sicer na najbolj obiskanih področjih po vseh Sloveniji, kjer je bilo v preteklosti zaznanih največ kršitev.

V avgustovskih akcijah so inšpektorji in nadzorniki ugotovili, da se »večina ljudi zaveda dejstva, da so v gozdu na obisku in se temu primerno tudi obnašajo«. Obstajajo pa tudi takšni, ki se v gozdu obnašajo nevestno. Na ta račun je bilo izrečenih 13 prekrškovnih ukrepov:

uporabljali gozdne ceste v neskladju z režimom njihove uporabe,

nepravilno parkirali svoja vozila v naravnem okolju,

nabirali gobe v mirnih conah,

nabrane gobe prenašali v plastičnih vrečkah,

kurili in kampirali v gozdu.

Kršitev s področja gobarstva ni bilo veliko. »S prihajajočim jesenskim vremenom pa gozdovi ponujajmo bogato bero gob, ki jih posameznik lahko nabere največ dva kilograma za lastno uporabo,« opozarjajo. Če presežete to količino, vam grozi od 200 do 400 evrov globe.

Poleg omejitev pri nabiranju gob opozarjajo še na sledeče: »Obiskovalec gozda lahko rekreativno nabere na dan do dva kilograma plodov, mahov in kostanja ter do kilogram zelnatih rastlin, razen rastlin, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo zavarovanih rastlinskih vrst.«

Poleg tega veljajo še nekatere druge omejitve:

ne nabirajte zavarovanih vrst gliv,

ne nabirajte gliv na območjih, kjer je to prepovedano (različna zavarovana območja),

izogibajte se mirnim conam,

izognite se obisku področji, ki so jih prizadele poplave in zemeljski plazovi, saj so tam številne gozdne prometnice poškodovane.

