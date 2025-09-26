Inšpektorji nad vulkane za torte: presenečenim trgovcem zasegli izdelke in napovedali visoke globe

Marsikdo je že popestril rojstni dan otroka, poroko ali kakšno drugo slavje z ognjemetom ali bleščečo fontano na torti. A pozor – zabava, iz katere švigajo iskre, ni vedno tako nedolžna, kot se zdi. Inšpektorji so namreč v zadnjem času ugotovili, da so nekatere trgovine pirotehniko kategorije F1, kamor sodijo tudi fontane za torte, prodajale na samopostrežnih policah, brez nadzora prodajalca, kar pa je v nasprotju s slovensko zakonodajo.

Inšpektorji Inšpektorata za notranje zadeve so pri nadzoru odkrili tudi izdelke brez oznake CE in brez slovenskih navodil, kar je še ena resna kršitev. Zato so neustrezne izdelke zasegli, proti lastnikom trgovin pa sprožili postopke o prekršku, ki prinašajo tudi visoke globe – od 17.000 do 60.000 evrov.

Prodaja tovrstnih izdelkov ni skladna s predpisi Evropske unije in slovenskimi predpisi, kar določa Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in podzakonski predpisi, pravijo na notranjem ministrstvu, zato so inšpektorji pirotehnične izdelke zasegli in uvedli ustrezne postopke o prekršku proti lastnikom trgovin.

FOTO: Ministrstvo Za Notranje Zadeve

V Sloveniji so bile fontane za torte doslej povsem prosto dosegljive na trgovskih policah. Iz podjetja Spar so nam pojasnili, da so pri prodaji sledili splošno uveljavljeni praksi in veljavni zakonodaji, saj zanje dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki po veljavni zakonodaji ni potrebno.

»Ker pa sta inšpektorat in ministrstvo za notranje zadeve izrazila drugačno stališče, smo izdelke nemudoma umaknili iz prodaje. Naš cilj je poslovati skladno z usmeritvami pristojnih organov, zato zdaj iščemo najbolj ustrezno rešitev, da v celoti izpolnimo njihova pričakovanja,« so še dodali v trgovskem podjetju.

Kaj je kategorija F1? Pirotehnični izdelki so razvrščeni v več kategorij glede na nevarnost in namen uporabe. Kategorija F1 zajema ognjemetne izdelke, ki: predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zelo malo hrupa, so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih – tudi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Mednje sodijo na primer fontane za torte in drugi majhni ognjemetni izdelki, ki jih pogosto uporabljamo ob rojstnodnevnih praznovanjih ali drugih slavjih. Uporaba izdelkov kategorije F1 in F2 je dovoljena tudi mladoletnikom (mlajšim od 14 oziroma 16 let), če so pod nadzorom staršev ali skrbnikov. Prodajalec pa lahko v primeru dvoma o starosti kupca zahteva, da ta svojo starost dokaže z veljavnim osebnim dokumentom.

Poziv javnosti

Inšpektorji pozivajo državljane, da če opazite prodajo pirotehnike brez CE-oznake ali brez slovenskih navodil, še posebej če je na samopostrežnih policah, to prijavite na inz.mnz@gov.si, ob tem pa zapišite še lokacijo in ime trgovine.

Z vprašanji o prodaji fontan za torte smo se obrnili tudi na trgovce, njihove odgovore pa objavimo takoj, ko jih prejmemo.