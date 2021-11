Inšpektorski nadzor se je končal z incidentom in s policijo

V času zaostrenih epidemičnih razmer so obseg dela povečali vsi inšpekcijski organi. Kot je na današnji novinarski konferenci povedala Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata, so preverili več kot 5.900 objektov in več kot 25.000 oseb. Prek 7.500 oseb je pregledal inšpektorat za šolstvo in šport. V večini primerov so izrekli opozorila. Med dejavnostmi, kjer je največ kršitev, sta gostinstvo in trgovina. »Apeliramo k odgovornemu ravnanju tako ponudnikov kot uporabnikov storitev,« je dejala Potza.

V preteklem tednu so opravili 6.500 nadzorov, največ finančna uprava. Pod drobnogled vzeli tudi vulkanizerske delavnice, a ugotovili le dve neskladnosti, izrekli so le opozorilo. Bolj pa skrbi, da so ugotovili tudi 14 kršitev karantene zaradi okužb. Kazni še niso izdali, za zdaj so posamezniki dobili obvestila, da morajo pojasniti, zakaj jih v času obiska inšpektorja ni bilo na naslovu. »Bodite doma, ne zaradi inšpektorja, temveč zato, da ostale zavarujete pred okužbo.«

Inšpektorju prerezali pnevmatike

Prek vikenda so preverjali tudi delovanje nočnih klubov, katerih obratovanje ni dovoljeno. V Ljubljani je kljub temu bil odprt en nočni klub, ki so ga inšpektorji z ustno odločno zaprli. Omenila je tudi incident, ki se je konec tedna zgodil na območju Most, ko so zdravstvenemu inšpektorju neznanci prerezali pnevmatike. »Primer je prevzela policija, inšpekcijskih nadzorov pa zato ne bo nič manj.«

Potekajo tudi postopki v zvezi z domnevnim cepljenjem mladoletnih oseb z vektorskimi cepivi, prav tako v primerih, ko se posamezniki po pozitivnem hitrem antigenskem testu niso udeležili potrditvenega PCR-testa. »Osnovni namen nadzorov ni kaznovanje, kar dokazuje visoko število opozoril, se pa iz tedna v teden, zaradi ponovljenih kršitev, zvišuje število denarnih sankcij, inšpektorji izrekajo tudi prepoved opravljanja dejavnosti. Razmere se slabšajo, zdravstvo z ogromnimi težavami rešuje stanje, ki bi se mu z malo več občutka za solidarnost lahko izognili.«

Več tudi denarnih kazni

Furs poostreni nadzor nad izvajanjem PCT-pogoja opravlja v koordinaciji z drugimi inšpektorati. »V prvi fazi smo večinoma le opozarjali na nepravilnosti, a smo hitro ugotovili, da nadzori niso dosegli namena, zato smo stopnjevali svoje ukrepe, v preteklem tednu tudi zaradi martinovanja z nadzori v gostinski dejavnosti,« je povedal Marjan Maček.

Samo v tednu od 8. do 15. novembra so Fursovi inšpektorji na terenu opravili 1.281 nadzorov, pri čemer so ugotovili 245 nepravilnosti, veliko večino na področju izpolnjevanja PCT-pogojev. Izdali so 10 plačilnih nalogov v skupni višini 27.200 evrov in izrekli 234 opozoril. Kot je pojasnil Maček, opozorila inšpektorji izrečejo v primerih, ko je nadzor pri zavezancih opravljen prvič in ti nepravilnosti takoj odpravijo.

Od 245 zaznanih nepravilnosti jih je bilo 192 ugotovljenih pri zavezancih, ki opravljajo dejavnost gostinstva, 15 pri zavezancih, ki opravljajo trgovsko dejavnost, 13 pri zavezancih, ki opravljajo ostale storitvene dejavnosti, tri pri bencinskih servisih in 22 pri zavezancih, ki opravljajo druge dejavnosti, je povzel Maček.

Inšpektorji so zaradi nepravilnosti zavezancu na področju gostinstva izrekli tudi ustno odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti do oprave nepravilnosti. Pri ponovnem nadzoru so po Mačkovih pojasnilih namreč ponovno ugotovili nepravilnosti, saj zavezanec, čeprav je vedel, da so v njegovih poslovnih prostorih prisotne uradne osebe, zavestno ni preverjal pogojev PCT.

Maček je še povedal, da inškpetorji sicer beležijo bolj dosledno izpolnjevanje ukrepov pri zavezancih: prejšnji teden so med nadzorom našli 19 odstotkov kršitev, teden prej pa 25.