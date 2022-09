Inšpektorji nad gobarje: to so pravila, ki jih morate poznati, če ne želite dobiti položnice

Pravijo, da gobe rastejo po dežju in tega je bilo v zadnjem času precej. Mnogi svoje košarice javno že objavljajo na družabnih omrežjih, mnogi med njimi pa ne poznajo ne gozdnega bontona ne zakonov. In če kršite zadnje, vas čaka položnica, na kateri bo izpisan znesek, ki bo vaš transakcijski račun zajetno olajšal.

V gozd smete, četudi ni vaš in tudi uživate v njegovih lepotah, pa tudi plodovih. »Prost dostop pomeni prosto hojo oseb po gozdu ter drug dostop v gozd, ki se izvaja na lastno odgovornost in je v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove,« so jasni na pristojnem ministrstvu. Če vanj zapeljete z vozilom, upoštevajte omejitve, ki jih narekujejo znaki: »Ko ustavljamo in parkiramo vozilo, moramo upoštevati določilo, da se sme vozilo ustavljati in parkirati zgolj do pet metrov od roba ceste, pri tem pa ne smemo z vozilom zapirati gozdnih vlak ali kakor koli drugače omejevati gospodarjenja z gozdom in promet na gozdni cesti ter ostalih prometnicah v gozdu. Nespoštovanje določil ustavljanja in parkiranja v gozdu je prekršek, za katerega je zagrožena globa.«

Koliko gob smem nabrati

V gozdu ne pozabite, da ste le gost in temu primerno se tudi obnašajte: ne smetite, ne uničujte rastlin, ne vpijte in strašite živali, ne kurite, pri rekreativnem nabiranju plodov, zelenih rastlin, mahov in gob pa ne presegajte dovoljenih količin. Koliko zadnjih smemo nabrati? Odgovor ministrstva je takšen:

»Posamezni obiskovalec gozda lahko v smislu rekreativnega nabiranja za lastne potrebe nabere dnevno največ 2 kg gob, razen gob, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo samoniklih gliv. Prekomerno nabiranje namreč škoduje tako gozdnim rastlinam ter glivi kot tudi celotnemu gozdnemu ekosistemu.

Prav tako lahko obiskovalec gozda rekreativno nabere na dan do 2 kg plodov, mahov in kostanja ter do 1 kg zelnatih rastlin, razen rastlin, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo zavarovanih rastlinskih vrst.«

Inšpektorji v gozdove

Gozdarski inšpektorji bodo jeseni izvajali nadzor in če vas dobijo z večjo količino od dovoljene, vas bodo oglobili. V zakonu o gozdovih je v četrti točki tretjega odstavka 81. člena zapisano, da se za prekršek z globo od 200 evrov do 400 evrov kaznuje posameznik, ki »pri rekreativnem nabiranju plodov, zelnatih rastlin, mahov in gob preseže dovoljene količine«.