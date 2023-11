Inšpektorica Rudiju odvzela 24 govedi: Če ne bi bilo tablet, se zdajle ne bi pogovarjala

»Ne znam opisati, kako se počutim. Sem pod stresom. Če ne bi bilo tablet za pomirjanje, se midva ne bi zdajle pogovarjala. Kar 15 let sem ustvarjal tole čredo, jo selekcioniral in skrbel zanjo. Krave in telice so bile breje, poleg je bil tudi plemenski bik za novo selekcijo. Da bi bila čreda še boljša. Krave so bile simentalke, bikec pa pasme limuzin. To ni klavna živina, to je za nadaljnjo rejo,« nam pove Rudi Možgan iz kraja Veniše pri Krškem. Veterinarska inšpektorica je na njegovi kmetiji odvzela 24 glav govedi, čez prst je vredno več kot 50.000 evrov, stroški pa so bistveno višji. Rudije...