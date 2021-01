Inšpektorat: 14.144 skladnih cepljenj in 297 mimo vrste

število zaprošenih odmerkov cepiva po posameznih cepilnih mestih

število prejetih odmerkov po posameznih cepilnih mestih

število izvedenih cepljenj po posameznih cepilnih mestih

strukturo cepljenih oseb

vnos opravljenih cepljen v Elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju (eRCO).

Zdravstveni inšpektorat je nadzor opravil na 20 cepilnih mestih s seznama nacionalne strategije, poleg njih tudi na onkološkem inštitutu zaradi sumov na neskladnosti.V postopku je bilo ugotovljenih 14.144 skladnih cepljenj in 297 neskladnih. V šestih zdravstvenih ustanovah je bilo zaznano cepljenje oseb zunaj nacionalne strategije, največ na onkološkem inštitutu, kjer so zaznali 233 cepljenih oseb zunaj strategije cepljenja, v ZD Velenje 25, v ZD Grosuplje 23, v SB Jesenice 10, v ZD Domžale 5 in v SB Nova Gorica 1.V UKC Ljubljana, UKC Maribor, SB Celje, ZD Slovenska Bistrica, SB Izola, SB Nova Gorica, SB Murska Sobota, SB Slovenj Gradec, SB Novo Mesto, ZD Logatec, Uri Soča, Bolnišnica Golnik, ZD Postojna, SB Trbovlje SB Ptuj in SB Brežice so se cepljenja izvajala skladno s strategijo.Opravljen je bil tudi nadzor o uporabi šeste doze. Največ jih je bilo s šestim odmerkom cepljenih v UKC Ljubljana, najboljšo procentualno realizacijo (20-odstotno) pa so imeli bolnišnica Golnik, SB Murska Sobota, onkološki inštitut in SB Slovenj Gradec.