Inovativnost je vir napredka: predstavili naj produkte po izboru kupcev

Zaupanje, transparentnost in neodvisnost so vodila za organizatorje natečaja Produkt leta, ki v Sloveniji in svetu deluje z istim namenom: usmerjati potrošnike do najbolj inovativnih izdelkov na trgu in nagrajevati in spodbujati prodajo blagovnih znamk. Raziskavi, opravljeni med slovenskimi kupci, odgovornimi za nakupe v gospodinjstvu v posamičnih kategorijah, sledi še testiranje izdelkov na domu.

Letošnji nagrajenci FOTOGRAFIJE: Mediaspeed.net

Največja svetovna nagrada za novosti, v kateri izbirajo izključno kupci v Sloveniji, letos poteka že 11. zapored. V Sloveniji kupci vsako leto izbirajo med več 100 novostmi v vseh kategorijah široke potrošnje, ki so jih proizvajalci ali distributerji na naše tržišče uvedli v zadnjih dveh letih. Laskavi naziv izbran produkt leta prejmejo le izdelki in storitve, ki so v svojih kategorijah navdušili kupce in premagali konkurenco.

Proizvajalci vsako leto proslavljajo in slavijo svoje nagrade za inovacije in novosti. Prav inovacije, novosti, stalno prilagajanje in izpopolnjevanje potreb in želja kupcev so ključni vir rasti in uspeha proizvajalcev in produktov. Izbran produkt leta je najboljše, kar lahko novost ali inovacija pridobi. Je izraz potrditve, naklonjenosti kupcev in njihove nakupne namere. Novi slogan Izbran produkt leta, najboljše za inovacije še bolj podrobno ponazarja dejansko veljavnost najbolj prepoznavnega pečata za novosti široke potrošnje na svetu.

Tudi letošnja edicija je postregla z zanimivim izborom slovenskih kupcev, ki so izbrali izbrane produkte leta za leto 2023 v 24 kategorijah. Izbor je pester in zanimiv z vidika zahtevnosti potrošnikov, ki se vsako leto zvišuje. Vse večja so pričakovanja kupcev, proizvajalci jim morajo slediti. Tudi trendi po svetu kažejo na enake vzorce kupcev: kupec je kralj in njegova izbira, nakup, je tisto, za kar si prizadevajo vsi proizvajalci in trgovci.

Od zdaj lahko tudi kupci v Sloveniji testirajo izdelke in podajo svoje mnenje.

V raziskavi, ki jo neodvisno, v večini 47 držav, kjer poteka izbor, opravlja največje globalno raziskovalno podjetje NielsenIQ, je sodelovalo več kot 1400 slovenskih kupcev (zajema sicer več kot pet milijard potrošnikov). Panel vzorca je reprezentativen za splošno prebivalstvo Slovenije glede na starost, spol in regije. Letošnjo edicijo zaznamuje predstavitev nove aplikacije za testiranje treetz, s katero lahko proizvajalci premierno pridobijo neposreden odziv kupcev na svoje izdelke. Kupci, ki so navdušeni nad novostmi, in seveda vsi drugi lahko zdaj brezplačno preizkusijo novosti, ki jih zanimajo, saj jim je po oddaji mnenja povrnjena kupnina.