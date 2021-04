Informacijska pooblaščenka ostro nad Kacina: poglejte, kaj vse mu očita

Informacijska pooblaščenkaje kritična do izjav nacionalnega koordinatorja za logistični del množičnega cepljenjaglede vloge pooblaščenca pri zbiranju interesa za cepljenje. Kot je zapisala, Kacinove navedbe kažejo na »popolno nepoznavanje in zaskrbljujoče dejstvo slabega poznavanja sistema naročanja na cepljenje«.Kacin je namreč v ponedeljek za POP TV med drugim dejal, da je zaupanje v cepljenje na visoki ravni, a da so imeli težavo z Informacijskim pooblaščencem, ki je kot institucija blokiral 140.000 prijav na cepljenje in ni dovoljeval vpogleda v bazo podatkov. Dodal je še, da je do deblokade prišlo šele, ko je povzdignil glas in povedal, da to nikakor ni v dobro ljudi.Te navedbe so danes pri Informacijskem pooblaščencu označili za netočne in zavajajoče, poleg tega pa po njihovi oceni »kažejo na popolno nepoznavanje in zaskrbljujoče dejstvo slabega poznavanja sistema naročanja na cepljenje, čeprav bi bilo pričakovati, da je prav to osnovna naloga nacionalnega koordinatorja za cepljenje«.Kot so spomnili, je Informacijski pooblaščenec izdal začasno odločbo, s katero je naložil, da posameznike jasno in nedvoumno seznanijo z informacijami o tem, kdo bo zbrane podatke sploh obdeloval, za katere namene, kako dolgo se bodo zbrani podatki hranili in podobno.Ob tem so izpostavili, da kljub začasni odločbi do zbranih osebnih podatkov vse od začetka zbiranja v decembru 2020 pa do danes še nihče ni dostopal, zato tisti, ki so vlogo že oddali, zaradi ukrepa Informacijskega pooblaščenca v ničemer niso v slabšem položaju oz. niso bili prikrajšani za cepljenje.Informacijski pooblaščenec je namreč vodil postopek zoper Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ter ministrstvi za javno upravo in zdravje zaradi neustreznega informiranja vlagateljev prijave interesa za cepljenje na portalu eUprava. Kot so sporočili v petek, so inšpekcijski postopek ustavili, saj je NIJZ z ustreznim obvestilom izvršil z začasno odločbo naložene ukrepe in s tem zagotovil pošteno in transparentno obdelavo podatkov.»Ker iz izjave gospoda Kacina izhaja, da si pripisuje zasluge za deblokiranje baze podatkov, je treba jasno povedati, da to seveda ne drži,« pa so še zapisali v današnjem odzivu. Kacin bi v okviru inšpekcijskega postopka lahko svetoval in pomagal NIJZ pri odpravi ugotovljenih nepravilnosti, vendar inšpekcijski postopek po navedbah te pomoči ni pokazal, zaključek postopka pa tudi prav v ničemer ni bil odvisen od Kacinovih izjav v javnosti, »temveč zgolj od angažmaja NIJZ v sicer od samega začetka povsem zgrešeni akciji države«.Kot zaskrbljujoče so ocenili tudi, da Kacin še vedno meni, da je bil namen zbiranja osebnih podatkov posameznikov preko oddaje vloge na portalu eUprava prijava na cepljenje, ko pa je inšpekcijski postopek jasno pokazal, da je država zgolj zbirala podatke za namen razumevanja potrebnih količin cepiva ter preverjanje pripravljenosti prebivalcev za cepljenje.»Ker je veliki večini državljanov sedaj jasno, da se torej niso mogli prijaviti na cepljenje, ker jim država tega ni omogočila, pač pa je zgolj preverjala interes za potrebe nabave ustreznih količin cepiva, bi to razumevanje vsekakor pričakovali tudi ali predvsem od nacionalnega koordinatorja za cepljenje,« so še zapisali v sporočilu za javnost.