Inflacija junija spet nad dvema odstotkoma

Cene življenjskih potrebščin so se junija v medletni primerjavi okrepile za 2,2 odstotka, kar je 0,4 odstotne točke več kot maja. Medletna inflacija se je tako vrnila nad dva odstotka. Glede na začetek leta so bile cene konec junija višje za 2,6 odstotka. Na mesečni ravni je bila inflacija junija pri 0,8 odstotka.

K junijski medletni inflaciji so največ, 1,2 odstotne točke, prispevale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač. Cene v tej skupini so se zvišale za 6,7 odstotka. Z 0,4 odstotne točke so sledile podražitve v restavracijah in hotelih (5,0 odstotka). Po 0,2 odstotne točke so dodale podražitve v skupinah alkoholne pijače in tobak (4,1 odstotka), zdravstvo (3,7 odstotka) ter rekreacija in kultura (2,4 odstotka), je objavil statistični urad.

Po drugi strani so se cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo znižale za 1,5 odstotka ter inflacijo ublažile za 0,2 odstotne točke.

Cene življenjskih potrebščin so se od začetka leta do konca junija zvišale za 2,6 odstotka. V enakem obdobju lani je bila letna rast cen v prvem šestmesečju 2,3-odstotna. Povprečna medletna inflacija v obdobju od januarja do junija je bila medtem pri 2,0 odstotka.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila junija 2,5-odstotna. Mesečna rast cen po tem indeksu je znašala 0,6 odstotka.