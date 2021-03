Infektolog svari: Oddelki spet polni, na kisiku so tudi mlajši od 30 let

Epidemija ne popušča, saj je tukaj njen že tretji val, ki znova veča število okužb in polni bolnišnične covid oddelke.O tem, kako razmere v bolnišnicah spet postajajo kritične, je z zapisom na twitterju razkril specializant infektologije v celjski bolnišnici. Pravi takole (nelektorirano): »Današnje dežurstvo je bilo spet med težjimi. Naš oddelek je poln, intenziva polna, odprt je nov covid oddelek. Nasploh so mlajši pacienti s hudimi kliničnimi slikami, tudi pod 30 let so na kisiku. Vem, da smo vsi siti tega (mi tudi!!), ampak še zdaleč ni konec. Pazite nase!«Kot smo poročali že včeraj, so zaradi slabšanja epidemiološkega stanja vse bolnišnice spet covidne bolnišnice. Tako bosta morali brežiška in izolska bolnišnica spet začeti sprejemati covidne bolnike, ostale pa bodo morale povečati kapacitete, namenjene covidnim bolnikom.