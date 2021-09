Infektolog iz UKC LJ: Cepivo boljša zaščita pred prenosom okužbe kot prebolelost

Ivermektin ni čudežno zdravilo

Infektologz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je v izjavi za medije pojasnil, da cepivo bolje ščiti pred prenosom okužbe novega koornavirusa kot prebolelost covida-19. Slednja pa bolje ščiti pred ponovnim hudim potekom bolezni.»Po cepljenju dobiš zaščitna protitelesa, ki te dlje časa ščitijo pred naselitvijo virusa na respiratorno sluznico in s tem pred prenašanjem virusa,« je pojasnil Tomažič.Prebolelost pa po njegovih besedah bolje ščiti pred tem, da bi oseba ponovno zbolela, manj pa pred naselitvijo koronavirusa na sluznico in posledično širjenjem virusa. »Prebolevnost je torej dobra za posameznika, epidemiološko pa je nekoliko slabša, ker se koronavirus še vedno širi,« je povedal Tomažič. Dodal je, da v UKC Ljubljana drugič oboleli za covidom-19 zdravljenja v bolnišnici doslej še niso potrebovali.Na vprašanja glede učinkovitosti zdravila ivermektin pri zdravljenju covida-19 je Tomažič opomnil, da ne gre za »čudežno zdravilo«. Pojasnil je, da v laboratoriju zdravilo deluje in učinkovito ustavi razmnoževanje koronavirusa, vendar bi pri človeku morali uporabiti prevelike odmerke, ki bi bili nevarni za zdravje.Tomažič je opozoril, da v »različne zdravstvene ustanove prihajajo bolniki, ki želijo, da jim preventivno izdamo recept za ivermektin«. Zdravniki pa po njegovih zagotovilih tega ne počnejo, saj na možne škodljive učinke opozarjajo tudi nekatere mednarodne zdravstvene organizacije.Ob tem je Tomažič izrazil upanje, da bo do konca leta za zdravljenje covida-19 na voljo zdravilo molnupiravir, ki bo nadgradnja cepljenja. »Raziskave trenutno kažejo, da deluje tudi proti različnim različicam koronavirusa, kar je zelo dobro,« je pojasnil Tomažič.Glede učinkovitosti zdravil, s katerimi trenutno zdravijo covidne bolnike v bolnišnicah, pa je po navedbah infektologinjenajbolj učinkovit deksametazon, protivnetno zdravilo, ki je učinkovito pri ljudeh s hudim potekom bolezni.