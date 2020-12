Infarktno na slovenski meji s Hrvaško: koloni vozil ni videti konca (FOTO)

Zaradi povečanega prometa tovornih vozil ob izstopu iz Slovenije na dolenjski avtocesti med priključkom Brežice in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški nastajajo zastoji, ki so dolgi kar sedem kilometrov. Kolona vozil je na odstavnem pasu.Po podatkih Prometno - informacijskega centra je čakalna doba za voznike tovornih vozil ob izstopu iz države ocenjena na na tri ure čakanja, a kot poudarjajo, je v trenutnih razmerah težko napovedati, koliko bodo vozniki dejansko čakali. Za sedemkilometrski zastoj bi se namreč lahko čakalo tudi do trikrat dlje od trenutnih predvidenih ocen.Čakalna doba za voznike tovornih vozil ob vstopu v državo preko mejnega prehoda Obrežje je ocenjena do pol ure.