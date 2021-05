Infarktno na mejnih prehodih: tako čakajo v kolonah

Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško je povečan promet in po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste prihaja do daljših čakalnih vrst. Za izstop iz države je na prehodu Dragonja kolona vozil dolga tri kilometre, čakalna doba je uro in pol. Čaka se tudi pri vstopu v Slovenijo.



Čakalna doba je na mejnih prehodih Dragonja (3km, eno uro in pol v obe smeri), Jelšane (pol ure v obe smeri), Obrežje (ena ura pri vstopu v Slovenijo) in Gruškovje (do ene ure).



Zaradi prometne nesreče je promet na glavni cesti Idrija–Tolmin pri Slapu pri Idrijci urejen izmenično enosmerno.



Zastoj nastaja:

– na štajerski avtocesti pred izvozom Vransko proti Ljubljani, tri kilometre;

– na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem proti Ljubljani, približno en kilometer.



Štajerska avtocesta bo zaradi del med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaprta do ponedeljka, 31. maja, do 5. ure. Zaprta sta oba uvoza Trojane, proti Mariboru in proti Ljubljani..





Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: