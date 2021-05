Infarktno na meji, za vstop v Slovenijo čakajo ure

Mejni prehod Gruškovje. FOTO: Hak

Mejni prehod Zavrč. FOTO: Hak

Na mejnih prehodih s Hrvaško pri vstopu v Slovenijo so čakalne dobe in povečan promet iz smeri Hrvaške proti Avstriji.Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Jelšane, Slovenska vas, Obrežje, Rigonce, Dobovec, Gruškovje, Zavrč in Ormož pri vstopu v Slovenijo.Trenutno se najdlje čaka na Dobrovcu in Gruškovju, kjer osebna vozila za vstop čakajo do dve uri in pol. Do dve utri se čaka na mejnih prehodih Slovenska vas in Obrežje, kjer pa avtobusi čakajo na vstop v Slovenijo tri ure. Na mejnem prehodu Starod osebna vozila čakajo okoli eno uro.