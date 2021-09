Infarktno na cestah, tem delom se raje izognite

Zastoj na ljubljanski obvoznici. FOTO: Dars



Do dve uri za vstop

Tudi druga septembrska sobota je prometno obremenjena. Zastoji so tako na cestah kot pred nekaterimi mejnimi prehodi, kjer čakajo tudi do dve uri za vstop v Slovenijo.Na primorski avtocesti je oviran promet med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Vozila so na odstavnem pasu, nastal je daljši zastoj. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici iz smeri Kosez in Barja ter na primorski avtocesti proti Vrhniki. Zamuda zaradi tega je približno eno uro.Na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga približno kilometer in pol. Za Kranjsko Goro je mogoče uporabiti izvoz Jesenice vzhod, Lipce.Pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji je kolona dolga pet kilometrov. Zaradi povečanega prometa in varnosti pred prehodom Ljubelj iz smeri Avstrije proti Sloveniji predor občasno zapirajo. Gneča je še na cestah Šmarje–Koper in Lesce–Bled.Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila med Šmartnim in Vodicami proti Kranju. Nastal je zastoj.Na mejnih prehodih s Hrvaško so čakalne dobe na Sečovljah, Dragonji, Starodu, Jelšanah, Petrinji in Gruškovju. Za vstop v slovenijo se najdlje, uro do dve, trenutno čaka na Dragonji, Jelšanah in Sečovljah. Za izstop se najdlje, okoli eno uro, čaka na Jelšanah, drugje pa do pol ure.