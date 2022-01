Incident v DZ: poglejte, kaj si je privoščil Rok Snežič (FOTO)

Davčni svetovalec Rok Snežič in njegova žena Klavdija sta danes stopila pred poslance preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM in domnevnega nezakonitega financiranja SDS.

Čeprav so imeli poslanci za oba veliko vprašanj, veliko odgovorov ne bodo dobili, saj sta na vprašanja odgovarjala tako, da sta se sklicevala na deseti člen preiskovalne skupine, ki jima omogoča, da ne odgovarjata, če bi s tem spravila sebe ali svojega bližnjega sorodnika v hudo sramoto, znatno materialno škodo ali kazenski pregon. Snežičevo ženo je poslanecmed drugim vprašal tudi, ali je članica stranke SDS, ona je odgovorila, da odgovarja v skladu z desetim členom.

Za Klavdijo Snežič je pred poslance stopil še Rok Snežič, ki je imel na sebi majico s potiskom fotografije poslanca Levice Mihe Kordiša. Tega je imel upodobljenega tudi na platneni maski. Čeprav je imel Snežič na obrazu neprimerno zaščitno masko, je trajalo kar nekaj časa, da so ga na to pristojni opozorili. »Iz strokovnih služb opozarjajo, da je treba uporabljati primerne maske, kirurške ali FFP2,« je dejal predsedujoči. Strokovna sodelavka državnega zbora mu je nato predala ustrezno masko. Snežič se je malo obotavljal, nato pa si jo je nadel. Ustrezno zaščitno masko je po zaslišanju odložil in pustil na mizi ter nato brez nje zapustil sejno dvorano.

Kako je mogoče, da sta Snežič in njegova žena v državni zbor vstopila z neustreznima maskama, smo vprašali tudi v državni zbor. Na njihov odgovor in pojasnila še čakamo.

Vladni odlok od 8. novembra 2021 določa, da so pri gibanju v zaprtih javnih prostorih obvezne kirurške maske ali maske tipa FFP2. »Pri izboru ene ali druge maske je ključno, da se maska povsem prilega obrazu oziroma dobro tesni. Če maska dobro tesni in se povsem prilega obrazu, je učinkovitost mask FFP2 boljša od kirurških in dobro ščiti tudi osebo, ki jo uporablja, piše na spletni strani Nijz.

Brezzobi tiger

Snežič veliko odgovorov na vprašanja ni dal. Na eno izmed vprašanj poslanca Janija Möderndorferja je odvrnil, da se je »prišel sem zabavat, komisija je zame brezzobi tiger«.

Tik pred koncem pa se je še obregnil ob način, kako sta z ženo dobila vabilo na preiskovalno komisijo. »Detektiv je s sliko v rokah čakal pred vrtcem mojo ženo, ko je prišla z otrokom. Vem, da niste vi nič kriv, a službe obvestite, da ni primerno, da se pričam vroči vabilo pred vrtcem, kamor pridejo po svojega otroka.«

Predsedujoči je potrdil, da so v zadnjem času začeli uvajati nove prakse in da se takrat, ko imajo težave z vročanjem vabil, poslužujejo tudi detektivov.

Rok Snežič. FOTO: RTV, posnetek zaslona