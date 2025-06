Incident v mesecu parad ponosa v Ljubljani, to se je zgodilo že tretjič

Neznanci so danes znova poškodovali tablo v Parku Ade Škerl in Sonje Plaskan, so sporočili iz ekipe festivala Lezbična četrt. Po njihovih navedbah se je to zgodilo tretjič, dogodek pa ocenjujejo kot »sistematičen poskus izbrisa«. Pristojne pozivajo k zaščiti parka.

Prepričani so, da ne gre za naključni dogodek. »V mesecu parad ponosa, ko je vidnost LGBT+ skupnosti še posebej izpostavljena, so tovrstna dejanja še toliko bolj nevarna in zlovešča,« so zapisali.

»V času, ko bi morali kot družba praznovati raznolikost in človeško dostojanstvo, nas taki napadi opominjajo, kako krhka so prizadevanja skupnosti, ki se že desetletja bori za prostor - dobesedno in simbolno,« so navedli. Opozorili so, da na družbenih omrežjih potekajo organizirane pobude, ki hujskajo k nasilju in odkrito spodbujajo tovrstne napade.

Prejšnja poškodba table z napisom Park Ade Škerl in Sonje Plaskan. FOTO: Brane Mozetič Delo

Pristojne so pozvali, naj tovrstne napade raziščejo in poskrbijo za zaščitne ukrepe, javnost pa bi se morala po njihovem mnenju opredeliti proti sovraštvu in za ohranjanje zgodovine.

Park, odprt v začetku letošnjega aprila, leži med Prijateljevo in Cimpermanovo ulico na Prulah v Ljubljani. Gre za prvi park v Sloveniji, poimenovan po istospolnem paru.