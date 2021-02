Incident pred upravno enoto: ustavili so jih varnostniki, minister pojasnjuje

Na vrsto so hoteli priti takoj

Inštitut 8. marec je ob začetku kampanje Samo ja pomeni ja, s katero bodo začeli zbirati podpise v podporo predlogu zakona za redefinicijo kaznivih dejanj posilstva in spolnega nasilja, sporočil, da so jih ob poskusu oddaje podpisov na upravni enoti Bežigrad ustavili varnostniki in dejali, da podpisa brez predhodnega naročila ne bodo omogočili. »Nas oblast namerno ustavlja pri naši akciji?« se glasi njihovo vprašanje.Dodali so še, da jim je bilo na sestanku v DZ rečeno, da se bodo podpisi v Ljubljani zbirali na UE Bežigrad in UE na Tobačni ter da predhodna naročanja ne bodo potrebna. Na obtožbe so se odzvali tako na UE Ljubljana kot tudi na ministrstvu za javno upravo (MJU).»Upravna enota Ljubljana pojasnjuje, da smo bili danes zjutraj soočeni z večjo skupino oseb, ki so želele vstopiti v poslopje upravne enote Ljubljana in brez predhodne najave oddati (predhodno naročanje strank je sicer v veljavi že od prvega vala epidemije) oddajo podpore pobudi za vložitev predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika,« so zapisali na UE Ljubljana in dodali, da »ne glede na to, da jim je bilo rečeno, da za oddajo podpore volivcev ni potrebna predhodna najava, pojasnjujemo, da v trenutnih razmerah ni mogoče sprotno prilagajati okenskega poslovanja. Zato je za UE Ljubljana zelo dobrodošla predhodna najava, da lahko delo organiziramo nemoteno.«»Ker se osebe niso predhodno najavile, jim je bilo pojasnjeno, da posebnega okenca zaradi zgoraj navedenih okoliščin ne moremo zagotoviti, zato smo jih usmerili na Tobačno ulico 5, kjer zagotavljamo posebno okence za ta namen. Ob tem smo jim tudi pojasnili, da lahko sicer tudi na lokaciji Linhartova cesta 13 počakajo na prosti termin, ko bodo že naročene stranke opravile svoje storitve. Osebe so želele na vrsto priti takoj, kar pa jim v danih okoliščinah nismo mogli zagotoviti. Zato navedbe, da je bilo evidentiranje podpisov od UE Ljubljana onemogočeno ne držijo.« Dodajajo, da na Linhartovi cesti 13 zaradi velikega števila okužb in preostalih odsotnostih v tem tednu posebnega okenca ne morejo zagotoviti, saj imajo odprta že tri okenca, ki pa so v celoti zasedena s predhodno naročenimi strankami (termini so zasedeni do konca tedna).Z MJU pa so dodali, da je o tem ministerv telefonskem pogovoru obvestil tudi predstavnico Inštituta 8. marec.. Na MJU ob tem dodajajo, da lahko volivci obrazec podpišejo tudi prek portala eUprava , z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.