Incident na valeti v Ljubljani: razredničarka z okrvavljenim obrazom ter z motorko morila učence

V oddaji 24 ur so poročali o incidentu, povezanem z valeto na eni od ljubljanskih šol. Šlo je za zaigrani pokol, ki so ga predvajali na valeti, v njem pa je razredničarka 9. razreda z okrvavljenim obrazom ter z motorko v rokah tekla po šolskih prostorih, lovila in morila učence. Zaigrani pokol je šokiral nekatere starše, in kot so še poročali v informativni oddaji, zahtevajo suspenz vodstva šole.

Ravnatelj se je z vpletenimi resno pogovoril

Ravnatelj šole je za 24 ur pojasnil, da je bila valeta zasnovana po vzoru Oskarjev in da so želeli učenci s posnetki predstaviti različne filmske žanre. Med njimi je bila seveda tudi grozljivka. Je pa dodal, da so se z razredniki o prispevkih takoj po valeti resno pogovorili.

Vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič pa je ogorčena dodala: »Mislim, da je v tem času, zlasti v tem času, to popolnoma nesprejemljiv in neprimeren pristop dela z učenci. Jaz osebno razumem to kot slabo presojo učiteljic,«.