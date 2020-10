Incident na protestih: Slišati je bilo krik

Kljub prepovedi zbiranja na javnih mestih so se tudi tokrat v središču prestolnice zbrali protestniki. Policisti poostreno nadzorujejo dogajanje, kolesarji pa krožijo okoli državnega zbora. Po poročanju RTV Slovenije je prišlo na Slovenski cesti do incidenta. Novinar je s prizorišča poročal, da je bilo slišati krik, nato pa naj bi policisti s prizorišča odstranili 10 do 15 moških. Kaj točno se je zgodilo, še ni znano.Pred shodom, ki ni prijavljen, so se oglasili tudi ljubljanski policisti, ki so napovedali, da bodo poostreno nadzorovali dogajanje. »Policijska uprava Ljubljana bo skupaj z zdravstvenim inšpektoratom ob današnjem neprijavljenem shodu nadzirala spoštovanje odloka za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, zaradi preprečitve izjemnega povečevanja števila okuženih in s tem poslabšanja epidemiološkega stanja v državi.«Dodali so še, da javnost seznanjajo, da je območje shoda videonadzorovano in pozvali k upoštevanju opozoril in navodil policije ukrepe za zajezitev epidemije koronavirusa zaradi sebe in drugih.​Več sledi ...