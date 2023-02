Incident na priljubljeni planinski postojanki: Natakar nam je rekel, da pri njih nismo več dobrodošli

Ljubitelji slovenskih hribov in gora si ob prihodu na cilj praviloma privoščijo tudi okrepčilo in čaj. Ponudba hrane in pijače je običajno v planinskih domovih precej omejena, saj tudi transport pijače in sestavin za pripravo hrane na takšno nadmorsko višino ni ravno mačji kašelj.

V eni izmed »hribovskih« facebook skupin se je oglasila razočarana ženska, ki pravi, da je imela v planinskem domu pod priljubljeno izletniško točko v Kamniško-Savinjskih Alpah katastrofalno izkušnjo. Na sedem porcij žgancev, zelja in klobase ter štruklje za sladico naj bi čakali uro in pol. »S tem, da pretirane gužve ni bilo, mi smo v sobi bili popolnoma sami. V vsem tem času nismo od osebja dobili nikakršnega pojasnila zakaj priprava traja tako dolgo,« pripoveduje gostja.

Kot dodaja, naj bi jo zmotilo tudi to, da naj bi »nespoštljivi mladenič za šankom ob naročilu pol litra vina pred njenimi očmi v vrč nalil 2 decilitra Haložana, ostali del pa kar Janževca«. »Mirno mi je to postregel in ob mojem začudenju, da se vendarle to ne dela, mi je osorno zabrusil: ja kaj pa je, saj vino je vino, pol suho,« je še dodala.

»Drugič pojdite raje v McDonalds«

Razočarana gostja je zapisala še, da štrukljev tudi po dveh urah niso dočakali, zato naj bi se odločili, da sladice ne bodo več čakali. »To smo sporočili tudi mladeniču za šankom in potem je bil njegov komentar: Jaz ti jih bom zaračunal, drugače se bom pa skregal. Ok, plačamo štuklje in potem se obrne v kuhinjo in zavpije: dajte mu že tiste KUR... ŠTRUKLJE. O to pa še ni vse...štruklje smo dobili v 1 minuti in potem njegov komentar: ...drugič pa pojdite raje v Mcdonalds, ker pri nas niste več dobrodošli!!!«

Želeli rezerviracijo mize

Hude obtožbe stranke pa imajo tudi drugo plat zgodbe, nanje so se namreč odzvali v omenjenem planinskem domu. Kot so zapisali v odgovoru, naj bi omenjeni gostje klicali že iz parkirišča, da želijo rezervirati mizo. Ob pojasnilu osebja, da v planinskih kočah rezervacije niso možne, naj bi moški glas na drugi strani osorno odgovoril, da bodo vseeno prišli in upali na prazno mizo.

»Ko ste prispeli v kočo, ste verjetno opazili, da niste edini in da se osebje koče trudi po najboljših močeh, da bi vse obiskovalce čim prej postregli,« razočarani gostji odgovarjajo iz doma ter dodajajo, da so sedli v prostor, kjer je na vratih z veliki tiskanimi črkami pisalo, da se streže pri šanku, a naj bi nekdo izmed zaposlenih vseeno našel čas, da je prišel po naročilo do njihove mize.

»Verjetno ste opazili, da je dostop do koče oviran«

Kot še pravijo v koči, so gostje potem, ko so pojedli glavne jedi, naročili še nekaj kavic in pol litra belega vina. Glede na to, da je je ene vrste vina zmanjkalo, naj bi jim ponudili drugo vrsto, kar naj bi gospodična – kljub negodovanju – sprejela. Zagotavljajo, da ni šlo za nobeno mešanje vin različnih sort. »Prav tako ste verjetno ob hoji do naše koče opazili, da je dostop do koče oviran in da je tudi ponudba (glede na obisk za vikend ali praznik) lahko tudi kdaj pa kdaj malo omejena,« še dodajajo. Po besedah zaposlenih v koči, naj bi omenjene štruklje rezervirali pri prvotnem naročilu, a se nato naj ne bi strinjali, da jih postrežejo kot sladico, »neposredno po kavicah«.

Planinski dom ob tem poudarja, da nikdar ne komentirajo izjav na družbenih omrežjih, a da se v primeru neposrednega napada na ekipo, »ki nepretrgoma dela do 16 ur na dan in se trudi, da bi bili vsi obiskovalci zadovoljni«, enostavno morajo odzvati.

Razočarane goste povabili v ekipo

Osebje trdi tudi, da naj bi se nad obnašanjem omenjenih gostov zgražali tudi drugi obiskovalci koče. Razočaranim gostom pa so podali poseben predlog: »Ekipca razočaranih, ki radi umazano perilo perete na FB … pridite en vikend, da vidimo kako ste sposobni v kuhinji in za šankom, ne pa samo na FB. Z veseljem vam ponudimo dobro plačilo… tudi nadurno delo je nadpovprečno plačano, tako da vabljeni v čimvečjem številu.«