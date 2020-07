Incident na petkovem shodu. Ste slišali, kaj se je zgodilo? (FOTO)

V petek popoldne sta v središču prestolnice potekala neprijavljena shoda. Kot smo v zadnjih tednih vajeni, je eden protivladni, drugi pa njej v podporo. Enega se je po podatkih policije udeležilo okoli 2.500 ljudi, drugega pa okoli 40.



Policijska uprava Ljubljana poroča, da se je prvi shod začel okoli 17.30 na Prešernovem trgu, nato pa je okoli 2.500 zbranih protestnikov organizirano odšlo v smeri proti Slovenski cesti, kjer so krožili med ulicami v središču mesta in se nato zbrali na Trgu republike.



Drugi shod se je začel okoli 18. ure, ko so se protestniki začeli zbirati na Prešernovem trgu. Zbrana skupina okoli 40 protestnikov s Prešernovega trga je odšla na Trg republike.



Policisti so opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev obeh protestnih shodov, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem odloka o začasni splošni prepovedi gibanja ter zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji.



Pri varovanju shodov so opravili 12 postopkov ugotavljanja identitete in trenutno ugotovili dve kršitvi zakona o javnih zbiranjih.



Policija v poročilu piše, da sta dogodka potekala mirno, so pa policisti zaprli več ulic v okolici zaradi zagotovitve varnosti. Kljub temu pa je petkova shoda zaznamoval incident. Policisti so opravili identifikacijski postopek z osebo, ki je pred tem napadla policista. Med postopkom se je oseba uprla in ni upoštevala ukazov policistov, zato so uporabili prisilna sredstva. Oseba je bila zaradi ugotavljanja identitete, izvedbe prekrškovnega postopka ter zbiranja obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi privedena v prostore policije. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Po končanem postopku je bila oseba izpuščena.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o obeh dogodkih (shodih) in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu z zakonodajo.