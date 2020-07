Incident na meji potrjen, vojska sprehajalca legitimirala

Incident ni bil insceniran, kot je namigoval Janša

Premier in ministra naj se opravičijo

Čas za depolitizacijo primera

Predsednik Knovsaje danes po zaprti seji komisije, na kateri je obveščevalno-varnostna služba ministrstva za obrambo predstavila poročilo o majskem incidentu na meji z Italijo, poudaril, da se je dogodek zgodil. Incident, v katerem sta pripadnika Slovenske vojske legitimirala sprehajalca, pa ni bil insceniran.Do incidenta na meji 7. maja je prišlo, takrat sta sprehajalca dejansko bila tam in Slovenska vojska ju je legitimirala, je Nemec povzel glavne ugotovitve poročila, ki ima oznako interno, na seji komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostni služb (Knovs) pa ga je predstavil direktor OVSDogodek ni bil insceniran in sprehajalca nista bila člana mednarodne teroristične organizacije Antifa, kot je predsednik vladenedvoumno namigoval v svojem izvajanju, je dejal Nemec. Na vprašanje, ali so bili pri dogodku navzoči tudi policisti, je odgovoril, da lahko potrdi poročanje medijev, da so bili tam prisotni samo pripadniki Slovenske vojske, po navodilih policije.O samih postopkih se kot predsednik Knovsa, kot je dejal, ne more in ne sme opredeljevati. Poročilo je bilo poslano na okrožno državno tožilstvo v Kopru. To bo odločalo o tem, ali se bo preiskava nadaljevala oziroma ali se bo predkazenski postopek nadaljeval tudi na sodišču, je dejal.Ob tem je Nemec opozoril, da so se ob tem incidentu dogajale razžalitve ne samo obeh sprehajalcev, ampak tudi edinega in osrednjega slovenskega medija v Italiji, Primorskega dnevnika. Ker so opozicijski poslanci postavili določena vprašanja, so bili tudi oni deležni omadeževanja od vladne ekipe, je dejal.Obrambni ministerpa je tvitnil, da vojak Slovenske vojske v sprehajalcani uperil puške, ga ni legitimiral in mu ni odvzel prostosti. Dodal je, da je v skladu s pravili delovanja izvajal nalogo. »Po preiskavi je čas za depolitizacijo primera v dobro Malalana in vojaka, ki je izjemno izkušen in odlikovan vojak,« je še zapisal Tonin in pripisal oznako resnica zmaga.Od ministrov za notranje in zunanje zadeve ter obrambo in tudi od predsednika vlade pričakuje opravičilo, »ne samo gospodu Malalanu, ki je bil v nekaterih medijih, predvsem tistih, ki so blizu SDS, razgaljen na negativen način in predstavljen kot predstavnik teroristične organizacije, in njegovi partnerici«, ampak tudi Primorskemu dnevniku. Pričakuje, da bodo ministri in predsednik vlade »zmogli toliko poguma, da se bodo vsem omenjenim znali tudi opravičiti«.