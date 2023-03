Incident na mariborski srednji šoli: posneli spolni odnos dijakov in objavili na spletu

Na eni od mariborskih srednjih šol vladajo poostreni varnostni ukrepi. Vključila se je tudi policija, ki preiskuje, kdo je v kočljivi pozi posnel dijaka in žgečkljive podrobnosti objavil in kdo je pod drugim imenom grozil z bombo, piše spletni Večer.

Na različnih družbenih omrežjih je zakrožil videoposnetek spolnega akta med dijakoma, ki sta bila na skrivaj posneta v toaletnih prostorih šole. Občutljiva vsebina je bila prek aplikaciji poslana še številnih posameznikom.

Ravnateljica šole je oboje potrdila in dodala, da je grožnja »z razstrelivom priletela prek komunikacije eAsistent«, zato na šoli domnevajo, da grožnje ni poslal tisti, katerega račun je bil uporabljen, in da gre najbrž za krajo identitete in vdor v računalniški sistem.

Policija o sumu neupravičenega snemanja kočljivega trenutka v šolskem stranišču zaradi interesa preiskave (še) ne more ničesar razkriti.

V primeru širjenja posnetkov s seksualno vsebino gre za hudo kaznivo dejanje. »Kdor javno objavi posnetke ali sporočila druge osebe s seksualno vsebino brez privolitve te osebe in s tem huje prizadene njeno zasebnost, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let,» pravi 143. členu Kazenskega zakonika.

Če se posnetek nanaša na mladoletno osebo, bo takšno dejanje obravnavano kot kaznivo dejanje prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva po 176. členu KZ-1 in se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih let.

Obvestilo šole: več varnostnikov in stroga prepoved mobilnih telefonov

»Obveščamo vas, da se na šoli pojavljajo grozilna sporočila, fotografije in videoposnetki, ki se z neprimerno vsebino širijo po družbenih omrežjih, hkrati se kreirajo nove skupine (SŠOM novice) z namenom škodovanja šoli, dijakom in zaposlenim, ki še dodatno poskušajo ovirati normalno delo in ugled šole. V sodelovanju s policijo in v skladu s protokoli so sproženi postopki za odkrivanje povzročiteljev takšnega trenutnega stanja. Pouk poteka normalno, sprejeti pa so dodatni ukrepi za povečanje varnosti.

Starše prosimo, da se doma pogovorijo z dijaki o posledicah snemanja, razpošiljanja, preverijo vsebine na mobitelih ter vsebine računalniških iger, še posebno spletnih, v katere so dijaki vključeni,« so zapisali na spletni strani ene izmed mariborskih srednjih šol.

Na šoli so vzpostavili poostrene varnostne ukrepe, a zaposleni v šolah imajo pri nadzoru učencev precej zvezane roke. So pa povečali število varnostnikov, strogo prepovedali uporabo mobilnih telefonov v šoli in začeli zaklepati vhod v šolo.