Imejmo se radi: valentinove čestitke

Jožica, v težkih trenutkih si to ti, ki mi polepšaš in popestriš vsakdanje dni. Hvala za vse, hvala, da si ob meni tudi zato, da me večkrat ujeziš, ampak kljub temu te imam še vedno rad. Leopold



Dragi Srečko, s teboj življenje še vedno nebeško, ljubi te tvoja Polžika.



Mojim najdražjim: Jožici, Vesni, Igorju, Gregorju, Jerneju, Janji, Anji, Evi, Luku in mali Kim z gorkimi poljubi vse najlepše v življenju želim kot: mož, oče, dedi in pradedi, 84-letni Vlado iz Mozirja.



Kdor je ljubil, ni pozabil, kdor pozabil je, ni ljubil, kdor je ljubil in pozabil, pač nikoli ljubil ni. Vlado



Dragi David, hvala, ker si mi pokazal, kako lepo je ljubiti in biti ljubljen, hvala za tvoje neprecenljive objeme in poljube, hvala ti, ker me vedno nasmejiš in vedno stojiš ob meni in mi verjameš in me podpiraš, enostavno hvala, ker si, največja hvala, ker si mi podaril največji in najlepši zaklad, najinega Marka, ki ga ljubiva oba. Tvoja Petra



Ana, ti si iskra v mojih očeh, toplina mojega nasmeha, moje najlepše misli, utrip mojega srca in ljubezen mojega življenja. Tvoj Bumbar



Draga Tjaša, Meggy in Aljaž te imata rada, ker si najboljša mamica na svetu, jaz te pa ljubim, ker si ne predstavljam življenja brez tebe. Za vedno tvoj Mitja



Dragi srček Franc, tvoj objem je pol ljubezni, zaupanja in strasti, zato si želim v najinem objemu še ostati veliko svojih dni, najina ljubezen naj večno živi, pošiljam ti za valentinovo mnogo zdravja, smeha, sreče in veliko želja. Veliko vročih poljubov in srčkov. Tvoja Ančica



Ženi Cvetki in hčerki Gabrieli želim veliko sreče in zdravja. Marjan



Francka, bodi srečna, bodi zdrava, vesela, ostani tako, kot si do sedaj, tako te imamo radi. Hvala, ker si z nami ti. Vinko



Draga moja cela žlahta, želim vam zdravja, ljubezni in sreče, rada vas imam. Polžika



Dragi hčerki Simoni Senekovič in njeni družinici voščiva vse lepo od praznikov ata, mama.



Moj srček Franc, ko večerni zvon zazvoni, pod tvojim oknom čakam te, da se noč naredi, polna obljub laži je čar noči, ne odpoveduj skriti ljubezni se, saj samo ti veš, kako lepo ti je z menoj. Naj Valentinček traja in živi, navihanka srčica Ančica.



Mojemu ljubemu Frenku, iskrene čestitke ob valentinovem, želim mu zdravja, sreče in ljubezni, spoštovanja, da bi se še naprej tako razumela in spoštovala en drugega, pošiljam veliko poljubčkov. Njegova Ani



Ko v pomladnem jutru nežna se meglica razprostira nad gladino morja širnega, tam na barki mali morska vila v snu na oblakih silnih z ribicami zlatimi se poigra, rahel vetrič jo ponese do otočka starodavnega, kjer zdaj tebi, dragi Roman, na ljubezni harfo spev hvaležnosti zaigra, za vso ljubezen, upanje, tolažbo in zahvalo, za trenutke čudovite, ki nebo nama jih na priprošnjo tvojo je poslalo, za vso radost, vso zvestobo in dobroto iz srca pojem večno ti zahvalo, jaz, tvoja Brigita, tvoja morska vila iz otočka sred morja.



Valentina, za tvoj god vse naj naj, naj se ti izpolnijo želje in uresničijo pričakovanja, enako želim Matjažu, malemu Maju Luku pa dosti poljubčkov želi mama Jelka.



Prijateljici Mileni in njenemu možu Zdenku iz Kopra vse lepo ob valentinovem, prijateljica Jelka.



Moji dragi Tanji. Želim vse najboljše ob prazniku zaljubljenih tebi v dobrem in slabem, tvoj Valentin Žan Muri.



Dragi Albert, čeprav na svetu sva že veliko let, ljubezen novo doživljava spet. Tvoja Silva



Draga Adrijana, ljubim te, rad te imam kakor na Valentina kot vsak dan, v življenju s teboj le sreče si želim, saj pomeniš mi vse, ker le zate bije mi srce. Ljubim te. Tvoj Brane



Dragi naši mamici Nataši sporočava, da jo imava najrajši na svetu. Ula in ati



Vem, da obstajajo zvezde, vem, da obstajajo na Onkološkem inštitutu, prijazni nasmejani brati in sestre, vem, da dr. Simona Borštnar vse za paciente z nasmehom postori, zato hvala vsem, ker izjemni ste mi. Veliko lepih trenutkov ob valentinovem vam pacientka Margareta želi.



Vse lepo za valentinovo naj velja za mojega moža, ki tudi tedaj, ko me ni doma, z rožicami me pocrklja. Prav tako hvala mojima sinovoma ter Mateji in Sabini, ki so veliko storili, ko bila sem pomoči potrebna. Želim vam veliko ljubezni za valentinovo in še naprej. Vaša mama MJ



Za Jerneja od Barbare, L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V very, very ekstra ordinary. E is even more than anyone that you adore. L is more than just a game for two … Love is made for you. Ljubim te. Barbara



Mile, ljubezen ni za enega, ljubezen ni za tri, ljubezen je za dva, ki se močno ljubita. Tvoja Darja



Ljubi miško, saj si smolček pa ti ob Valentinu želim oboje, veliko sreče, Mariška



Za Braneta, ko ti gre vse narobe, pomisliš, da te nihče nima rad, nekje čaka srček, ki misli nate in te ima rad. Dragi Brane, ostani tak. Adrijana



Dragi prijateljici Miji Madelj iz Dola pri Ljubljani in s prijateljem Stanislavom ji želiva lep in sončen dan, voščilo ji pošilja Anica Zrimšek iz Kidričevega.



Jože in Jožica Grunt, ljubezen dveh ljudi lahko pomeni le to, da rada se imata, drug drugega varujeta, srečno valentinovo, hčerka Marjana, sin Marko z družinama.



Karmen Kramar iz Kamnika, Valentin je prišel, misel na vas mi je dal, da prijatelje pozdravi, v srcu me preplavi, želim vam iz srca, da ljubezen vas obda, da nikoli ne mine in da pusti le lepe spomine. Srečno valentinovo. Babi Mana



Marku Grunt z družino želimo lepo valentinovo in veliko ljubezni, zdravja in sreče. Sestra, teta Marjana



Darja, Maša in Žiga, želim vam polno ljubezni skozi vso leto. Imam vas rad. Robert



Konki, ti vse bolj moja punči.



Marjetka, hvala ker ob meni si ti. Vili



Ljubeče čestitke voščim ženi in hčerki Ani. Mož in oče Metod



Moji zlati Polžiki sporočam, da jo imam neizmerno rad in da je moja edina ljubezen. Tvoj Srečko



Ljubezen je kot ptica, kot angeli z neba, ljubezen je kot čudež, želje brez meja. Tvoja Tatjana



Cvetko Krivec, varovanec Doma starejših Notranje Gorice, bodi čvrst in odločen, naj ti Valentinov zvonček zdravja in ljubezni podari in ti kličemo na zdravje, sestre, brati in prijatelji. V imenu Cvetka in našem imenu pa kolektivu doma Deos Notranje Gorice hvala za vso skrb in nego, vsem želimo lepo valentinovo, ki naj traja in traja.



Dragi Marinki Moše. Ni le en dan valentinovo, za naju je to celo leto, leto spoštovanja in ljubezni, veliko zdravja, da še veliko skupnih srečnih let užijeva. Jože



Idi Kreh iz Medvod želimo veliko zdravja, sreče in ljubezni, da ne mine v pozabo. Radi te imamo. Marinka, Jože in ostali

V Litijo naj Darku. K. Valentin ponese seme od korenin, da vse lepo se bo imel in v zdravju, ljubezni cvetel. Sestra Marinka in ostali



V Ljubljani na Tržaški cesti živita Ema in Silvo, ki imata se rada in dopolnjujeta svoja življenja, v ljubezni in slogi. Samo tako naprej in valentinovo bo celo leto, juhej. Vsi, ki ju imajo radi.



Ženi Milici veliko zdravja in ljubezni ob 45-letnici najinega skupnega življenja. Janez



Na Butajnovo 20 naj zajadra ta pozdrav, k Ljubici in Lojzu, ki sta res pravi zaklad, saj z vso skrbjo in ljubeznijo skrbita za dobro družine in še čez. Vsi, ki ju spoštujejo.



Micki in Vladu v Kramberg, naj se vajino zdravje okrepi in z ljubeznijo oplemeniti. Marinka in ostali

Hčerki Majdi naj se uresničijo želje ob valentinovem, tisto, kar si želi. Oče



Spoštovani zdravnici Marjetki D. in medicinski sestri Ines T., hvala za vse, kar mi lahko nudita, ob obvladovanju zdravja. Ob praznovanju valentinovega pa veliko zdravja in ljubezni v krogu svojih najdražjih. Hvaležen pacient Jože



Naj ta pozdrav doseže um in srca vseh ustvarjalk Slovenskih novic in njihove sodelavce in valentinovo veselo praznujte (hopla, pazi na ukrepe). Zvesta bralca Marinka in Jože



Dragi Boris, hvala za vse trenutke, ki sva jih preživela skupaj, ljubim te. Tvoja Zofi



Maca moja, čeprav naju je korona odtujila, te še vedno ljubim. Tvoj Drago



Ljubljeni Tjaši za lepa dolgoletna ljubezenska srečanja, ki sva jih imela, in čimprejšnje končanje te korone, da se spet dobiva. Janez iz K.



Ženi Marjanci in hčerki Mojci želim veliko družinske ljubezni in uspehe pri prevzgoji sina in moža. Francelj in Franci

Ženi Mateji Frangeš Herman pošiljam valentinove poljubčke in da bi me imela tako rada kot do sedaj še naprej želi in vošči mož David.



Brigita Pukmaister Rožič, ti si moj sonček, vošči ti ati.



Ženi Ireni čestitam za praznik valentinovo, poljubček, mož Andrej.



Po 43 letih skupnega življenja sva še vedno zaljubljena, in to je treba še naprej negovati. Tvoj Tone



Moji mami Zdenki Novak iz Svetega Vrha pri Mokronogu želim zdravo in veselo valentinovo. Tvoja hčerka Simona z družino iz Mokronoga



Dragi vnuk Miha, želim ti veliko sreče, ljubezni v tvojem življenju in vse najboljše za tvoj 20. rojstni dan, ki si ga praznoval pred nekaj dnevi. Rada te imam. Babica Jelka



Hčerkama Petri z družino in Mariji z Radovanom vse lepo želi mama Jelka.



Tudi vnukinji Ani vse lepo v valentinovem. Babi Jelka



Mojemu dragemu Antonu Pulku, Trnovec pri Slovenski Bistrici, voščim za valentinovo. Tvoja Angela



Draga moja Vlasta, veselega valentinčka ti želi tvoj Murči.



Tomaž, vse najboljše za valentinovo in rojstni dan, rada te imam. Lili



Draga Lili, vse najboljše za valentinovo. Tvoj Tomaž



Mojima najdražjima zlatima vnukicama Anji in Valentini Zdešar Klemenčič vse najboljše v življenju in v poslu želi odtujena babica, ki je hkrati tudi prababica triletni Gloriji. Želim si, da bi se kdaj slišale in videle. Babica in prababica Francka iz Maribora

Klemy. Ob najbolj zaljubljenem dnevu ti pošiljam toliko poljubčkov in objemčkov, kot je zvezdic na nebu. Ker vem, da se jih ne da prešteti, želim, da tudi najina ljubezen nima meja. Tvoja princesa



Zahvaljujem se mojemu partnerju Andreju za vso ljubezen, podporo in spoštovanje. Rada te imam, tvoja Fanika.

Mnogo ljudi v vrsti stoji. Menda tam nekdo srečo deli.



Se rinejo v gnečo za tisto malo srečo. A zraven jaz ne grem, ker nekaj dobro vem. Srečo že imam, vse odkar te poznam, moj najdražji Franci. Tvoj navihani Jure



Dragi Borut, naj bo to valentinovo najina nova prelomnica v najini ljubezni. Tvoja Valentina



Najini prvi vnukinji Emi želiva vse lepo v življenju, lepo in brezskrbno otroštvo ter da bi naju čim večkrat obiskala. Presrečna bica E in dedi B!



Dragi moj Valentinček! Ljubim te neskončno, hvala usodi, da naju je zbližala in za vedno združila najini srci. Vedno tvoja Melita-Bambi.



Dragi moj Srečko Sapač! Ob valentinovem ti pošiljam najbolj rdeč in topel srček, ki bije za naju že več kot 35 let! Tvoja Sabina

Draga K! Sovražim te do lune in nazaj. Dosegla si smoter svojega grdega življenja – uživaj. Tvoj S.



Luka, Leon in Petra. Sreča je zaklad, lepo je nekoga imeti rad, a ko veš, da nisi sam, je vsak dan z Vami s soncem obsijan. Marko U.



Veliko ljubezni, zdravja in sreče vsem mojim dragim! Erika – rada vas imam!



Žan, Žiga, Tim in Tina. Lepo valentinovo vam želim, naj vas ljubezen obišče prav vsak dan v letu in naj bo vsak dan razigran! Miro Volčanšek



Dragi Lojze, hvala ti za vse, za tvojo vztrajnost, voljo in da nisi obupal v bolezni. Rada te imam. Darja



Ti si iskrica v mojih očeh, toplina mojega nasmeha, moje najlepše misli, utrip mojega srca, ljubezen mojega življenja. Že toliko lepih let greje me najtoplejši žarek, ko ti duhaš najlepšo rožico. Imam najboljšega moškega, da me razvaja v tisti posebni najini romantiki življenja. In to si ti, moj dragi Stane. Moj, moj, moj, moj Stane. Tvoja Nežika



Dragi naš oči. Leta minevajo, otroci odraščajo. Ti pa si nam vedno steber opore, ljubezni, razumevanja, vztrajnosti, smeha in zabave. Hvala, tvoji B, N, JJ



Moji ljubezni Igorju Pobalinčku. Želim nama skupno srečo v ljubezni in kmalu najino pikico. Darja



Dragi moj Klemen, beseda hvala je premalo za vse, kar storiš zame. Želim ti, da nosiš ljubezen v srcu do konca najinih dni in naj iskrice sreče gorijo vse dni. Ljubim te!



Anica Žagar iz Ljubna pri Uršni seli praznuje rojstni dan. Joži in Rafko ji čestitata in lepo pozdravljata.



Klemen, Anže, Jurij in Julija Borin – vsi najini vnuki so skriti v najinem srcu. Na valentinovo pa vsem izdava, neskončno rada vas imava. Mama in ata iz Trebnjega.



Dragi moj Dušan Horvat, na mojo pot si prišel, ko sem te najbolj potrebovala. Pokazal si mi moč besede ljubezen, naučil si me, da počasi pride vse na svoje mesto in da je vredno verjeti v dobro. Vsak nov dan s teboj je vreden življenja, vsaka noč ob tebi pa najlepša. Naj se najina pravljica nikoli ne konča, naj traja in traja. Naj najin sin Svit opazuje le srečo, naj raste ob iskreni in večni ljubezni. Ljubim te neskončno!



Drage prijateljice in prijatelji! Kjer je vince, kjer je krača, hitro najdeš pomagača. Lep pozdrav iz Šentjakoba. Popaj

Naša mama Lenčka! V zahvalo za tvoja dejanja, odrekanje in trud, da nam je lepo, ti tvoj vnuk Nejc in tvoj Božidar skupaj pošiljava neskončno število Valentinovih srčkov!



Lili, kljub megli si moje žareče sonce. Ernest



Ančika, hvala, ker si, rad te imam. Andrej



Lane moje zlato, ljubim te! Tvoj Piki



Benjamin, Karin, Sonja in Eva! Mnogo ljudi v vrsti stoji. Menda tam nekdo srečo deli. Se rinejo v gnečo za tisto malo srečo. A zraven jaz ne grem, ker nekaj dobro vem. Srečo že imam, vse odkar Vas imam! Betka



Franci! Ljubezen je bolezen! Če imam prav, hitro skuhaj srček kavo zdaj! Betka



Draga moja babica Ana Seršen! Da bi me imela še naprej tako rada in da bi lahko vedno nate računal in pri tebi našel topel objem. Dedi Milan nas pa čuva tam zgoraj med angelčki. Rad te imam, babi! Tvoj vnuk Marko



Draga moja »srček David« in »sinko angelček Marko«. Ljubezen je kot darilo, prihaja iz srca, je skromno, izvirno, lahko mehko, svetleče in dišeče. Je toplo kot vroč poljub in najlepši objem, ki ju sprejemam od vaju vsaki dan. Je sladko, vedno v mojem srčku. Rada vaju imam. Vajina Petra (miška in mamica)



Dragi oči Robert! Za tvoj 45. rojstni dan ti želim veliko sreče in zdravja! Tvoj sin Benjamin



Draga Evica! Valentinčki ti pošiljajo poljubčke in objemčke! Lepo praznuj svoj 2. rojstni dan, naj ti bo s sončkom obsijan! Betka, Franci, Benjamin in Karin



Moja srčka David in sinko Marko! Imam nekoga, ki me razume. Imam nekoga, ki me, ko mi je najtežje, objame in tolaži. Imam nekoga, ki me spoštuje. Imam nekoga, ki deli z menoj lepe in tiste manj lepe trenutke. Imam nekoga, ki me nasmeji. Imam nekoga, ki mi je všeč. Imam nekoga, ki me osrečuje. Imam nekoga, ki ga ljubim z vsem srcem!!! Imam VAJU!!!!!!! Vajina, od srca hvaležna, da vaju ima ... mamica Petra.



Draga Betka. Radi te imamo. Jaz Franc te ljubim. Si kot sonček nad oblaki. Tvoje srce bije kot najina ljubezen. Najboljša si. Tvoj fant Franc



Milena! Ob valentinovem ti pošiljamo koš poljubčkov in objemčkov, ostani zdrava! Benjamin, Karin, Franci, Betka, Sonja, Eva

Draga Karin in Benjamin! Vidva sta delfina v morju in sonce v vesolju. Sta najin topli žarek, poln ljubezni, ki naju znata nasmejati in nama ljubezen pokazati. Franci in Betka



Draga žena ter najboljša mamica, vse naj naj ti želiva, da boš zdrava in srečna! Pa vedi, da te imava najrajši na svetu. Pa veselo valentinovo! To ti želita tvoja dva lubčeka Sebastjan in Lili



Aljoša, ti si moj razlog, vsako moje upanje in vse sanje, ki sem jih kadar koli imela. V tvojem nasmehu najdem mir, v tvojem objemu se počutim varno in ljubljeno in želim si, da v tvojem življenju ostanem do konca svojega. Preprosto ljubim te, do zvezd in še naprej, tebe in najinega malega sinčka. Poljubček!



Dragi moj Jani K., imam srečo, da sva se našla in da me sprejemaš takšno, kot sem, včasih malo trmasta. Hvala ti za vse. Ljubim te. Tvoja Aleksandra



Draga Jožica! Rad te imam. Tvoj Marjan



Dragi Marjan! Rada te imam! Tvoja Jožica



Draga Samanta in Gal! Draga najina sončka, vedita, da je za naju vsak dan valentinovo, in to zato, ker vaju imava! Ati Jani in mami Aleksandra



Branka, ti si moj angel varuh. Tisti pravi, z belimi krili, tisti, ki mi ves čas stoji na ramenu in me nikoli ne zapušča. Dovolj je, da se želja pojavi le v mojih mislih – in ti le zapuhtaš s krili in mi jo hitiš izpolnjevati. Si angel, ki mi vliva pogum, zaupanje, moč in vero vase. Zaradi tebe vem, da živim, da zmorem iti svojim ciljem nasproti. Vem, da jih bom s teboj dosegel. Hvala ti za to, da si, kar si, in da me ljubiš točno takšnega, kakršen sem. Ljubim te, Branka Mačinković, tvoj Željkec.



I want you to know I adore you and think you are awesome as the stars and planets. Happy valentine’s day John Paul! I love you!



Happy Valentine’s Day to the sweetest valentine I could ever wish for. You are my sweetheart, and I am glad you are mine. I love you Sammy!



Dragi moj, David, odkar te poznam, imamo vsak dan valentinovo. Vesela sem, ker nas osrečuješ in nas imaš rad. Naj ostane tako. Rada te imam, Anamarija.

Valentina, oprosti!



Dragi dedi Tine iz Račjega sela! Zdravje, sreča, ljubezen in smeh naj te spremlja na vseh poteh. Tvoji Enej, Lan, Neli in Neža

Moji ljubezni Zoran Geček! Čez celo leto za naju valentinovo bo, saj te ljubim močno. Tvoja Jožica



Moji dragi Ireni želim še veliko skupne ljubezni in še redno skupno prebiranje S. N., ki so popoln začetek novega dne. Rado

Dragi Franc, Betka, Benjamin, Pika, Jaka! Želim, da vam bo na valentinovo lepo, kot je meni pri vas. S čestitko vas objamem in vam povem, da rada vas imam. Vi mi daste srečo, jaz pa vam nazaj. Naj vam ptički pojo v ljubezni. Ko ste veseli, sem tudi jaz z vami. Upam, da bo to valentinovo nepozabno tudi sedaj, ko so hudi časi. Res je, da komaj čakam ta dan, ko bomo skupaj samo mi. Vi ste najboljša družina, ki si jo bi sploh zamislila na vsem ljubem svetu. Najboljši ste. Čeprav imam aprila rojstni dan, mi res ni treba ničesar kupiti, saj sem najbolj vesela, ko sem s prijatelji, sošolci, z vami ... Vaša: Karin



Dragi moj mož Gregor, dragi hčerki Glorija in Atena! Ljubezen je preteklost, sedanjost in prihodnost. Je vpisana v zgodovino za vse čase. Nič ni večjega od ljubezni. Ljubezen je junakinja, pogum, veličina. Ljubezen je brez konkurence. To je moja ljubezen. Rada vas imam, žena in mama Sneža.



Drage sošolke in sošolci 4. b, učiteljice in učitelji ter vsi ostali zaposleni na OŠ Litija! Želim Vam veselo valentinovo in vesela sem, da se v ponedeljek ponovno srečamo! Karin S.



Miran! Jednom češ me možda pitati volim li život ili tebe. Ja ću odgovoriti – život. Ti ćeš se okrenuti i otići a nečeš znati, da si TI MOJ ŽIVOT! Ljubi te tvoja Suzy.



Nik in Astrid, čeprav sta daleč stran, vaju neizmerno rad imam! Ati Franc



Dragi Darko! Lepo je ljubiti, še lepše ob tebi čutiti. Najlepše te je poljubiti. Naj traja večno najina ljubezen, naj poljub te naredi, da bo vaš dan bolj srečen. Tvoja Romana



Bogdanu in Galu vse najlepše za valentinovo! H&A



Predragi moj srčn princ, nej najina ljubezn traja za zmeri. Ko si se pojavu, je moj srček začel bit u ritmu strasti in sreče. Tvoja Irmi



Giancarlo Modotti ... ti ho mai detto cheti amo? ... hm ... alora ti dico adesso: 'TI AMO' … grazie per tutto ... per sempre tua ... Katja



Za valentinovo sva se spoznala, dragi moj Bogdan, od tega je že minilo 18 let. In iz te ljubezni sta nastala dva Valentina. Nick in Miha. Vse lepo vsem trem želi tvoja Melita.



Draga NINA KOLAR iz Boračeve! Želimo ti vse najboljše za tvoj praznik – god in 18. rojstni dan, ki si ga praznovala 2. 2. Ati, mama, bratec Jan in babica Anica



Irena, Ti si iskra v mojih očeh, toplina mojega nasmeha, moje najlepše misli, utrip mojega srca in ljubezen mojega življenja, tvoj Roman.



Dragi mož Jernej, čeprav te kdaj jezim, vedi, da te vseeno zelo ljubim. Moje srce bije zate in hvaležna sem, da te imam. Najini trije »navihančki« Tian, Nik in Aleks so pa najin največji zaklad. Poljub, tvoj »Sonček«



Za 5 NORIH: lepo valentinovo, pa da čim prej nazdravimo!

