Ime jim je izbral Tomaž Domicelj

Orientalske plesalke Irry dance so razgrele dvorano.

Brusači se imenujejo po skali nad Radečami, ki spominja na brus.

Učenke iz Tržišča vodi Irena Muzga.

Pod okriljem Aktiva kmečkih žena Tržišče je leta 2006 nastala plesna skupina, ki je s svojimi nastopi v domačem kraju navduševala. Po enem letu delovanja je plesalke, ki zdaj plešejo pod patronatom Društva upokojencev Tržišče, na enem od nastopov v Tržišču slišalin jih poimenoval Mlade žurerke. Dobro ime je izbral, saj najmlajša in najstarejša žurerka skupaj štejeta 88 let, povprečna starost plesalk, teh je 12, pa je 44 let.Doslej so naštudirale devet plesov in devet koreografij, izvirni so njihovi kostumi. In če so nekoč plesale le v domačem Tržišču, je zdaj povsem drugače. Razcvet so doživele pred enajstimi leti, ko so nastopile v oddaji Slovenija ima talent. Od takrat so jim odprti vsi plesni odri.Ob 15-letnici delovanja so Mlade žurerke pripravile prireditev Tržišče pleše, nanjo pa povabile mlade mažorete iz OŠ Tržišče, ki jo vodi, plesno skupino iz tamkajšnje OŠ pod vodstvom, pa folklorno skupino Brusači iz Radeč, ki se je predstavila s štajerskimi in goričkimi plesi. Kot predzadnja je nastopila plesna skupina Irry dance iz Celja in ogrela občinstvo s spletom orientalskih plesov. Piko na i so dale prireditvi slavljenke s temperamentnim kankanom. Predsednik društva upokojencevin župansta jim voščila za jubilej ter za trud in energijo, s katero razveseljujejo sebe in druge.