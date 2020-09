Ime dobili po Lipici, ta pa po lipi

Ob praznovanju 440-letnice Kobilarne Lipica je minulo nedeljo v vsej svoji popolnosti in presežnosti zasijala lepota lipicancev. Beli konji so navdušili v gala predstavi lipiške šole klasičnega jahanja. Slavnostni govornik je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, častni pokrovitelj slovesnosti. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je ob izjemnem jubileju čestital zaposlenim in vodstvu Holdinga Kobilarna Lipica.Simbol slovenstvaPredsednik Pahor je poudaril, da je Lipica simbol in ponos Slovenije, ter posebno pozornost namenil vsem, ki s ponosom in predanostjo skrbijo za lipicance: »Ste zibelka ...