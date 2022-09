Imate še roza vozniško dovoljenje? Potem je to za vas nujno branje

Po pravilih, ki so veljala do nedavno, bi do 19. januarja 2023 morali vsi, ki imajo stara papirnata vozniška dovoljenja, to so tista roza barve, zamenjati za nova, v obliki kartice. A tega še ne bo treba storiti tako hitro, saj se je vlada odločila za spremembo zakona o voznikih. Rok za zamenjavo so tako premaknili za deset let v prihodnost, torej na leto 2033.

S tem računajo na manj gneče na upravnih enotah, saj bi do 19. januarja 2023 moralo na upravnih enotah obdelati več kot 300 tisoč zamenjav vozniških dovoljenj.