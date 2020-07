Imate rezervacijo? Počitnice v teh državah so odpovedane

Čeprav so v slovenskih turističnih agencijah še nedavno obljubljali, da bodo z avgustom odprli tudi čarterske polete za počitnice v Turčiji ter Tuniziji in Egiptu, bodo očitno te letos padle v vodo.



Ko smo se o razmerah in nasvetih za potovanje v omenjene države pozanimali na Ministrstvu za zunanje zadeve, so nam pristojni odgovorili, da turistična potovanja v te države letos odpadejo.



Držav sicer ni na rdečem seznamu za Slovence, so pa na rumenem, kar pomeni, da ne gre za epidemiološko varne države, četudi bi se Slovenci lahko vrnili od tam brez odrejene karantene.



Za odziv smo že poprosili slovenske turistične agencije, ki so imele v načrtu potovanja na omenjene destinacije.