Imate račun Revolut? To morate narediti, če ne želite dobiti visoke kazni

Revolut. FOTO: Revolut

Kakšne so kazni?



»Če se plačilni račun iz tujine ne prijavi Fursu, je za fizično osebo zagrožena globa od 200 do 1200 EUR, za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, od 800 do 10.000 EUR, za pravno osebo pa od 1200 do 30.000 EUR. To je zgolj globa, ki se nanaša na neprijavljen plačilni račun iz tujine. Če so na podlagi sredstev neprijavljenega plačilnega računa ali ostalih finančnih računov nastale druge davčne nepravilnosti (npr. neprijavljene obresti, ki bi morale biti v Sloveniji prijavljene in obdavčene), so glede tega zagrožene dodatne globe. Odvisno torej od konkretnega primera,« piše v dokumentih Fursa.



Če ste med imetniki računa Revolut, ki so vam ga zaprli (Velika Britanija) in odprli novega (v Litvi), morate o tem poročati Finančni upravi RS (Furs). To pomeni, da morate poročati tako o zaprtju računa kot o odprtju novega, kar lahko storite sočasno (lahko prek aplikacije eDavki ali v fizični obliki). Furs opozarja, da morajo imetniki računov spremembe sporočiti sami v osmih dneh.»Prijavi je potrebno priložiti dokument, iz katerega so razvidni podatki o računu, odprtem v tujini (bančna kartica, pogodba o odprtju bančnega računa, posnetek zaslona IBAN računa, ipd.), da finančni urad lahko preveri pravilnost oziroma točnost podatkov. Pri vpisu številke računa je potrebno biti pozoren, da se ne vpiše številka bančne kartice pač pa številka računa (v strukturi IBAN, vedno tudi z vodilno oznako države, npr. LT),« sporočajo (nelektorirano) iz Fursa.Sicer je na dan 29. september pri Revolutu imelo 18.517 davčnih zavezancev odprtih 18.804 računov.