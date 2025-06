Imate elektriko pri tem slovenskem ponudniku? Čaka vas sodišče

Več o tožbi bo znanega v sredo, ko ZPS sklicuje tiskovno konferenco. Zato za zdaj še ni jasno, kako bo potekalo prijavljanje potrošnikov v sodni postopek in kakšne odškodnine si lahko obetate. »Gre za sistemski problem, ki presega enega samega ponudnika,« poudarjajo pri ZPS. Po njihovih besedah potrošniki pogosto ne razumejo, zakaj plačujejo višje račune, saj so zgolj obveščeni, da morajo spremembo sprejeti ali prekiniti pogodbo. »Prave izbire med ponudniki ni,« dodajajo.

Predvidljivost se razblinja

ZPS v središču problema izpostavlja vprašanje predvidljivosti stroškov. Električna energija ni luksuz, temveč osnovna življenjska dobrina. Ko dobavitelj brez jasnih pravil spremeni pogoje, potrošniki izgubijo zmožnost načrtovanja lastnih izdatkov – kar je še posebej problematično pri t. i. tipskih pogodbah, kjer uporabnik na pogoje nima nobenega vpliva, opozarjajo varuhi potrošnikov.

Država je popustila, trg se je sprostil

Spomnimo: vlada je v času covida zaradi energetske krize posegla v trg in regulirala cene elektrike za gospodinjstva. Takrat so gospodinjstva za določen čas oprostili tudi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov energije. A z marcem letos so dobavitelji spet dobili proste roke pri oblikovanju cen, prispevek za OVE pa bo julija znova obvezen.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je minuli teden miril javnost, da povprečni mesečni računi za elektriko ne bi smeli preseči 70 evrov, kar je manj kot v istem obdobju lani. Tudi Energetska zbornica Slovenije napoveduje, da v kratkem ne pričakujejo drastičnih podražitev.

Kolektivne tožbe v Sloveniji niso ravno vsakdanje, še posebej na področju energetike, kjer je trg močno reguliran, a hkrati dereguliran tam, kjer potrošnika najbolj boli – pri pogodbah in cenah. Če bo sodišče ugotovilo, da je Gen-I ravnal v nasprotju z načeli enakopravnosti in transparentnosti, bi to lahko odprlo Pandorino skrinjico:

za vračila ali odškodnine potrošnikom,

za strožje pogoje pri pripravi tipskih pogodb,

morda celo za spremembe v zakonodaji, ki bi bolje zaščitila končnega uporabnika.

Če bi tožba uspela, bi na ZPS lahko dosegli večjo predvidljivost cen in morda celo zahtevali, da so spremembe pogojev bolj jasno obrazložene in upravičene. To bi pomenilo, da bi potrošniki imeli boljše izhodišče za primerjavo ponudb in menjavo dobaviteljev. Niste pri Gen-i? Problematika zadeva tudi vas. Če bo Gen-I na sodišču padel, bodo morali tudi drugi dobavitelji bolj jasno razkriti, zakaj in kako spreminjajo cene, omejiti možnost enostranskih sprememb in prilagoditi pogodbe, da bodo bolj transparentne.

Kaj lahko odjemalci elektrike storimo že zdaj?

Čeprav bo tožba, če bo res vložena, tekla še mesece ali celo leta, lahko potrošniki že danes preverimo nekaj ključnih stvari. Analitiki svetujejo:

Preverite svojo pogodbo: Poglejte, kakšne pogoje imate podpisane. Imate tipsko pogodbo? Piše kaj o možnosti enostranskih sprememb? Če ne razumete pogojev, prosite za pojasnila.

Analizirajte račune za elektriko: Če imate občutek, da plačujete več, kot bi moral, primerjajte svoj račun z drugimi ponudniki na trgu. Cene so po marcu spet prosto oblikovane, kar pomeni, da bi lahko z menjavo dobavitelja kaj prihranili.

Kontaktirajte svojega dobavitelja: Če vas kaj moti, jih pokličite in zahtevajte obrazložitev.

Na kaj velja biti pozoren v prihodnjih mesecih? S 1. julijem bo spet uvedeno plačilo prispevka za obnovljive vire energije. Računi bodo zato višji – ampak minister Kumer trdi, da naj ne bi presegli 70 evrov za povprečno gospodinjstvo. Če se to ne bo uresničilo, bo to prvi alarm, da nekaj na trgu ne deluje, kot bi moralo.

Kako poteka kolektivna tožba?

Kolektivna tožba je pravno orodje, s katerim lahko več ljudi skupaj uveljavlja svoje pravice proti istemu povzročitelju škode ali kršitelju, namesto da bi vsak moral vlagati svojo individualno tožbo, kar bi bilo drago in počasno. To pomeni: če ima veliko potrošnikov enak problem z istim podjetjem, se jim ni treba vsakemu posebej boriti na sodišču, ampak lahko krovna organizacija kot je ZPS nastopi v njihovem imenu in vodi skupen pravni postopek:

Zastopnik vloži tožbo proti ponudniku.

Sodišče preveri pogoje: Ali so oškodovani res v podobnem položaju, ali gre za istega povzročitelja in podobne okoliščine? Če ja, sodišče sprejme zadevo kot kolektivno.

Potrošniki se prijavijo v postopek: Ljudje, ki želijo sodelovati, se morajo pravočasno prijaviti (v določenem roku).

Sodišče odloča: Če uspe, pride do sodbe, ki velja za vse udeležene. Pogosto vključuje tudi odškodnino ali vračilo denarja.

ZPS ima že izkušnje s kolektivnimi tožbami. Preko ZPS je namreč potekalo zbiranje potrošnikov, ki so kupili avtomobile Volkswagen, ki so imeli prirejene sisteme za izpuste. Afera je bila znana pod imenom dieselgate in je nemškega avtomobilskega giganta stala neverjetnih 35 milijard evrov. Kupci spornih avtomobilov v Sloveniji, ki so v tožbi sodelovali, pa so dobili povrnjenega nekaj denarja (za starejše avte denimo nekaj deset evrov).

V Sloveniji smo v preteklosti imeli še eno odmevno skupinsko akcijo. Zavod Kolektiv99 je organiziral tožbo proti ameriškemu gigantu Apple zaradi namernega upočasnjevanja starih iPhoneov. Iz tega na koncu ni bilo nič, saj je sodišče tožbo zavrglo.