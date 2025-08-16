DAN DOPUSTA

Imate doma prvošolčka? Potem morate prebrati te pomembne informacije

Pravica do dodatnega dne izrednega dopusta staršem, ki svojega otroka na prvi šolski dan pospremijo v šolo, je del zakona o delovnih razmerjih od leta 2020. Do pravice sta upravičena oba starša.
Fotografija: Pravica do dodatnega dne izrednega dopusta staršem, ki svojega otroka na prvi šolski dan pospremijo v šolo, je del zakona o delovnih razmerjih od leta 2020. Do pravice sta upravičena oba starša. FOTO: Črt Piksi
Pravica do dodatnega dne izrednega dopusta staršem, ki svojega otroka na prvi šolski dan pospremijo v šolo, je del zakona o delovnih razmerjih od leta 2020. Do pravice sta upravičena oba starša. FOTO: Črt Piksi

Zaposleni starši novopečenih prvošolcev bodo lahko 1. septembra vnovič koristili dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Za plačan dopust morajo pravočasno zaprositi delodajalca in predložiti dokazilo.

Do pravice upravičena oba starša

Pravica do dodatnega dne izrednega dopusta staršem, ki svojega otroka na prvi šolski dan pospremijo v šolo, je del zakona o delovnih razmerjih od leta 2020. Do pravice sta upravičena oba starša.

Zakon navaja, da ima delavec pravico do plačane odsotnosti do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin. Med te se uvrščajo smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt otroka, posvojenca, otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt staršev (oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj), hujše nesreče, ki doletijo delavca, in torej še spremstvo učenca prvega razreda v šolo na prvi šolski dan.

Gre za izredni dopust, ki ga delodajalec delavcu odmeri, če ta zanj zaprosi in predloži dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred. Priporočljivo je, da delavec o izrabi odsotnosti delodajalca obvesti pisno in vnaprej, da bo ta z odsotnostjo delavca pravočasno seznanjen, opozarja Zveza svobodnih sindikatov Slovenije.

Ker je treba izredni dopust izrabiti ob nastanku okoliščine, ga delavec lahko izrabi le na prvi šolski dan - ne prej in ne pozneje.

Že pred to spremembo zakona o delovnih razmerjih je plačana odsotnost z dela za spremstvo prvošolca na podlagi kolektivne pogodbe pripadala zaposlenim v javnem sektorju.

