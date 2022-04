Imamo zmagovalko, Slovenko, ki bo postala Ona 365 (VIDEO)

Za laskavi naziv so se letos potegovale: Eva Bobnar, ambasadorka humanitarnega projekta V Kranju dobro v srcu mislimo; Eva Pavlič Seifert, kmetica in umetnica iz Hiše Mandrova; Janja Garnbret, najuspešnejša športna plezalka vseh časov; Jasmina Cibic, umetnica, ki sodobnemu času nastavlja ogledalo; prof. dr. Maja Čemažar, eksperimentalna onkologinja; Samanta Mamić, negovalka v centru starejših Zimzelen Topolščica; Saša Kralj, profesorica angleškega jezika na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli ŠC Novo mesto; Urška Kolenc, predsednica društva Junaki 3. nadstropja; Erika Žnidaršič, voditeljica; in Skupina Inštitut 8. marec.

