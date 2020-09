Imamo velik problem, opozarja Janša: Slovenijo množično zapuščajo zdravniki

Predsednik vlade Janez Janša je priznal, da je zaskrbljen zaradi razmer v zdravstvenem sistemu, kjer manjka zdravstvenih delavcev. Opozoril je tudi na problem, ki se Sloveniji utegne zgoditi, če se trend hospitaliziranih zaradi covida 19 ne bo ustavil.

Se nam obeta vnovični zastoj zdravstva?

V parlamentu je odgovarjal na kritike opozicije. Lidija Divjak Mirnik (LMŠ) je med drugim opozorila, da skrb vzbujata zlasti porast števila hospitaliziranih in kadrovska stiska zaradi zdravstvenih delavcev, ki odhajajo. Poslanka meni, da se nam obeta vnovičen zastoj zdravstva, vladi pa je očitala, da v zadnjih mesecih ni postorila ničesar, s čimer bi se zdravstvo pripravilo na jesensko-zimske mesece in večji naval na zdravstvene ustanove.



»V petek smo imeli dolg sestanek z vodilnimi vseh slovenskih bolnišnic, kjer smo pač spet preštevali postelje, rezerve, ventilatorje, kajne, ki ste jih nekateri tako zasmehovali, pa se zdaj spet prah briše z njih, pa se jih vleče iz kleti, ker če bo trend takšen, kot je zdaj, bomo najkasneje oktobra imeli situacijo, ko se bodo čakalne vrste spet podaljševale, ker se bodo nekateri drugi programi morali ustavljati. Se pravi, tisti, kjer ne gre takoj za vprašanje življenja in smrti. Zaradi tega je nevarnost koronavirusa oziroma bolezen covid 19, pač tak problem, ne samo zaradi svojih neposrednih, ampak tudi zaradi svojih posledic.«



Predsednik vlade ji je odgovoril, da se s problemom zastojev v zdravstvu ukvarja polovico svojega delovnega časa. Poudaril je, da manka kadra v štirih mesecih niso bili sposobni ustaviti. »Imamo pa več rezerv, boljšo organizacijo, več zaščitne in kritične medicinske opreme, kot smo je imeli spomladi. Zdaj vsaka bolnišnica ve, kako ravnati, kje so rezerve, ampak ker ni kakšnih bistvenih dodatnih kapacitet, tudi bolnišnice se ne da zgraditi, še posebej ne v Sloveniji, v štirih mesecih, je teh rezerv relativno malo,« je dejal Janša in s tem zanikal, da se njegova vlada ni dovolj potrudila za jesenski drugi val epidemije.



Poudaril je, da upa, da se bodo vsi potrdili, da ne bi prišlo do presežene kapacitete zdravstvenega sistema, zato je še toliko bolj pomembno, tako Janša, da se upoštevajo ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa. Pri tem je izpostavil aplikacijo in da se ljudje ne družijo v večjem številu.

Nekaj sto ljudi je odšlo iz Slovenije

Janša je poudaril, da velik problem predstavlja kadrovska stiska v zdravstvu, saj da je v zadnjih nekaj mesecih v Avstrijo (kjer so trikrat bolje plačani in imajo boljše pogoje dela) in druge države iz Slovenije odšlo nekaj sto zdravnikov in medicinskih sester. »Ne da se tega uvoziti in to je ključen problem. Pravzaprav je tudi v tem času iz slovenskega zdravstva nekaj sto ljudi odšlo, tako zdravnikov kot medicinskih sester,« je pojasnil Janša in dodal, da vlada pripravlja nov paket pomoči v zdravstvu. »V kratkem se začenjajo priprave in pogajanja za izločitev storitvenih delov javnega sektorja iz administrativnega dela plačnega sistema in za vzpostavitev novih pogojev. Jaz upam, da boste to podprli, ker če tega problema ne rešimo, ne glede na to, koliko denarja se bo kam namenilo teoretično, bo slovensko zdravstvo še za stopnjo nižje, kar se tiče dolgih čakalnih vrst in tako naprej, kot je zdaj.«